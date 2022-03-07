Dolar/TL, haftaya yükselişle başlamasının ardından 14,30 seviyelerinde işlem görüyor.

Geçen haftanın son işlem gününde yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışın yüzde 0,7 üzerinde 14,2153'ten tamamladı.

7 Mart güncel döviz kuru

Dolar/TL, yeni haftaya da yükselişle başlamasının ardından saat 11.15 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,60 üzerinde 14,2960 seviyesinde işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yatay seyirle 15,5420'den, sterlin/TL yüzde 0,10 yükselişle 18,8530'dan satılıyor.

Dolar endeksi, 99,2 ile Mayıs 2020'den bu yana en yüksek seviyesini görmesinin ardından şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0,4 üzerinde 98,9 seviyesinde bulunuyor. Avro/dolar paritesi ise yüzde 0,4 azalışla 1,0880'den alıcı buluyor.

Analistler, Rusya-Ukrayna savaşının güvenli liman varlıklara talebi desteklemeye devam ettiğini belirterek, son 14 yılın en yüksek seviyesini test eden petrol fiyatlarının da tedirginliği artırdığını bildirdi.

Rusya-Ukrayna savaşındaki seyrin varlık fiyatları üzerinde etkili olmayı sürdürmesinin beklendiğini aktaran analistler, konuyla ilgili haber akışının yatırımcıların odağında söyledi.

Analistler, teknik açıdan dolar endeksinde 100 seviyesinin direnç olarak takip edileceğini, 98'nin destek konumunda olduğunu aktardı.