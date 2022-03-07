Avrupa'da derinliği en fazla olan Hollanda merkezli sanal doğal gaz ticaret noktası TTF'de işlem gören nisan vadeli kontratların fiyatı cuma gününü megavatsaat başına 192,5 eurodan tamamlamıştı.

Bugün megavatsaat başına 210 eurodan açılan kontratların fiyatı, cuma günkü kapanışa kıyasla yüzde 25,6 yükselerek Türkiye saatiyle 10.30'da megavatsaat başına 242 euroya çıktı.

Fiyatlar, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıların doğal gaz arzında kesintiye yol açacağı endişesiyle yükseliyor.

Saldırıların devam etmesi durumunda ABD ile Avrupalı ülkelerin Rusya'nın petrol ve doğal gaz ihracatına yaptırımlar getirebileceği ihtimali de fiyatları etkiliyor.

AB ülkeleri, mevcut durumda doğal gaz ihtiyacının yüzde 40'ını Rusya'dan tedarik ediyor.