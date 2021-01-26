Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 7,42 seviyesinde işlem görüyor.

Dün en düşük 7,3657, en yüksek 7,4278 seviyelerini gören dolar/TL, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 0,1 azalışla 7,4090'dan tamamladı.

Dolar/TL, bugüne yükselişle başlamasının ardından saat 10.00 itibarıyla bir önceki kapanışın yaklaşık yüzde 0,1 üzerinde 7,4170'ten işlem görüyor.

Avro/TL, aynı dakikalarda önceki kapanışa göre yatay bir seyirle 9,0010'dan, sterlin/TL de önceki kapanışın hemen altında 10,1235'ten satılıyor.

Dolar endeksi 90,1-90,5 dar bandında sakin bir seyir izlerken, avro/dolar paritesi önceki kapanışın yüzde 0,1 altında 1,2125 seviyesinde dengelendi.

Bugün yurt içinde veri gündeminin zayıf olduğunu, yurt dışında ise ABD'de konut fiyat endeksi, tüketici güven endeksi ve Richmond Fed imalat endeksi verilerinin takip edileceğini bildiren analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ve ülkelerin getirdiği kısıtlamalara ilişkin haber akışının piyasaların odağında olmayı sürdürdüğünü söyledi.

26 Ocak güncel döviz kurları

İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 09.30 itibarıyla şöyle: