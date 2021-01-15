Dolar/TL, haftanın son işlem gününe yükselişle başlamasının ardından 7,37 seviyesinde işlem görüyor.

Dün en düşük 7,3526, en yüksek 7,4570 seviyelerini gören dolar/TL, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 0,6 azalışla 7,3611'den tamamladı.

Dolar/TL, bugüne yükselişle başlamasının ardından saat 09.50 itibarıyla bir önceki kapanışın yaklaşık yüzde 0,2 üzerinde 7,3740'tan işlem görüyor.

Avro/TL, aynı dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,2 azalışla 8,9530'dan, sterlin/TL ise önceki kapanışın hemen üzerinde 10,0810'dan satılıyor.

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, dün katıldığı video konferans etkinliğinde, enflasyonda sorun görmedikçe faizleri yükseltmeyeceklerini belirterek "Faiz oranlarını artırma zamanı geldiğinde bunu kesinlikle yapacağız ama bu zaman yakın değil." ifadesini kullandı.

ABD Başkanlığına seçilen Joe Biden da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ve ekonomik krizle mücadele için 1,9 trilyon dolarlık yardım paketi önerisini sundu. Dün 90,0-90,6 dar bandında dalgalanan dolar endeksi, bugün 90,3 seviyesinde dengelendi.

Dün yayımlanan Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) aralık ayı para politikası toplantı tutanaklarında, avro kurundaki yükselişin enflasyon görünümü üzerinde olumsuz etki oluşturabileceğinin vurgulanmasının ardından 1,2111 seviyesine kadar gerileyen avro/dolar paritesi, şu dakikalarda analistlerin destek olarak niteledikleri 1,2120'nin üzerinde işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt içinde kısa vadeli borç istatistikleri ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) beklenti anketi, yurt dışında ise ABD'de sanayi üretimi ve perakende satışlar verilerinin takip edileceğini kaydetti.

15 Ocak güncel döviz kurları

İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 09.30 itibarıyla şöyle: