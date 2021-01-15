Haber Giriş: 15 Ocak 2021 Cuma 08:38Son Güncelleme: Kaynak: AA
TÜBİTAK'tan personel alımı
[Fotoğraf: Arşiv]
TÜBİTAK, Savunma Sanayii Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü (SAGE) bünyesinde görevlendirmek üzere 7 kısmi süreli proje personeli alımı yapacak.
Personel alımına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.
Personel alımı için başvurular 5 Şubat'a kadar TÜBİTAK İş Başvuru Sistemi "https://kariyer.tubitak.gov.tr" üzerinden gerçekleştirilebilecek.
Alımı yapılacak 7 kısmi süreli proje personeli, TÜBİTAK SAGE bünyesinde görevlendirilecek.
Başvurular için gerekli koşullar ve süreçler, TÜBİTAK'ın resmi internet sitesinin (www.tubitak.gov.tr) yanı sıra Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Türkiye İş Kurumunun internet sayfalarından da yayımlanacak.
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