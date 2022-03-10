Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 14,73 seviyelerinde işlem görüyor.

Dün yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışın yüzde 1,4 üzerinde 14,6551'den tamamladı.

10 Mart güncel döviz kuru

Dolar/TL, yeni güne de yükselişle başlamasının ardından saat 11.00 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,5 üzerinde 14,7320 seviyesinde işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,46 artışla 16,2960'tan, sterlin/TL yüzde 0,54 yükselişle 19,4250'den satılıyor.

Dolar endeksi, hafta başında 99,4 ile Mayıs 2020'den bu yana en yüksek seviyesini görmesinin ardından, dün Rusya ile Ukrayna arasında diplomasinin güçlenebileceği beklentisiyle düşüşe geçti. Dün yüzde 1,1 azalışla 98'e gerileyen dolar endeksi, şu sıralarda yatay bir seyir izliyor. Avro/dolar paritesi de yatay seyirle 1,1070'ten alıcı buluyor.

Analistler, Rusya-Ukrayna savaşının piyasalarda ana risk unsuru olarak fiyatlanmaya devam ettiğini ifade ederek, bugün Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) faiz kararı ile ABD'de açıklanacak enflasyon verilerinin varlık fiyatlarında oynaklığı artırabileceğini belirtti.

Son 14 yılın en yüksek seviyesini test etmesinin ardından gerileyen petrol fiyatlarının ise kısmen de olsa piyasalarda rahatlamaya sebep olduğunu kaydeden analistler, petrol fiyatlarının hala son yılların en yükseğinde olduğunu ve fiyatlamayı değiştirebilecek haber akışının yatırımcılar tarafından yakından izlenmesi gerektiğini bildirdi.