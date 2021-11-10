Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 9,80 seviyelerinde işlem görüyor.

Dün en düşük 9,6605 ve en yüksek 9,7358 seviyelerini gören dolar/TL, günü önceki kapanışın yüzde 0,5 üzerinde 9,7308'den tamamladı.

Dolar/TL, yeni güne de yükselişle başlamasının ardından saat 10.45 itibarıyla önceki kapanış seviyesine göre yüzde 0,5 artışla 9,7780'den işlem gördü. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,14 değer kazanarak 11,3060'tan, sterlin/TL de yüzde 0,42 artışla 13,2430'dan satıldı.

Dolar endeksi yüzde 0,2 artışla 94,1 seviyelerinde bulunurken, avro/dolar paritesi yüzde 0,3 azalışla 1,1560'tan alıcı buluyor.

Analistler, bugün ABD'de açıklanacak Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE), ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikası üzerinde etkili olması sebebiyle varlık fiyatlarında oynaklığı artırabileceğini kaydetti.

ABD'nin 10 yıllık tahvil faizinin, dünkü düşüşünün neredeyse tamamını telafi ederek tekrar yüzde 1,48'e çıkmasının küresel dolar talebini artırdığını belirten analistler, teknik açıdan dolar endeksinde 94,5 seviyesinin önemli direnç, 93,8'in destek olarak takip edileceğini söyledi.

10 Kasım güncel döviz kuru

İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 12.05 itibarıyla şöyle: