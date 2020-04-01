Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 6,63'ten alıcı buluyor.

Dün 6,55-6,60 aralığında işlem gören dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,1 düşüşle 6,5699'dan tamamladı.

Dolar/TL, bugüne küresel piyasalarda değerlenen dolara paralel yükselişle başlamasının ardından saat 10.40 itibarıyla önceki kapanışın yaklaşık yüzde 0,3 üzerinde 6,6360'tan alıcı buluyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,2 azalışla 7,2880'den, sterlin/TL yüzde 0,3 değer kaybıyla 8,1930'dan satılıyor.

Dolar endeksi, küresel piyasalarda dolara talebin artmasının etkisiyle 100 seviyesinin hemen altında dengelendi. Avro/dolar paritesi ise yüzde 0,6 azalışla 1,0970'ten işlem görüyor.

Analistler, bugün dünya genelinde açıklanacak imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinde, Kovid-19 salgınının ekonomik aktiviteye etkilerinin ipuçlarının aranacağını belirtti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın, dün aldığı kararlarla destekleyici adımlara devam ettiğinin altını çizen analistler, teknik açıdan dolar/TL'de 6,70'in direnç, 6,55'in destek konumuna geldiğini kaydetti.

İstanbul ve Ankara'da dolar, euro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 09.30 itibarıyla şöyle:

İSTANBUL

ALIŞ SATIŞ

ABD Doları 6,6260 6,6270

Euro 7,2930 7,2940

Sterlin 8,1750 8,2160

ANKARA

ABD Doları 6,5900 6,6400

Euro 7,2650 7,3450

Sterlin 8,1110 8,2600