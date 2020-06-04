Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 6,7610'dan işlem görüyor.

Dün 6,6894-6,7682 bandında işlem gören dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,48 artışla 6,7452'den tamamladı.

Dolar/TL, bugüne yükselişle başlamasının ardından saat 10.30 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,3 üzerinde 6,7610'dan işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,26 artışla 7,7635'ten, sterlin/TL yüzde 0,1 değer kaybıyla 8,4710'dan satılıyor.

Dolar endeksi, 7 işlem günü süren düşüşünü bugün sonlandırarak yüzde 0,2 artışla 97,6 seviyesinde bulunuyor. Avro/dolar paritesi, yüzde 0,3 azalışla 1,12 seviyesinde dengelendi.

Analistler, bugün yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) kararları ve sonrasında ECB Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamalarının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan dolar/TL'de 6,70-6,80 bandının izleneceğini kaydetti.

4 Haziran güncel döviz kurları

İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 09.45 itibarıyla şöyle:

İSTANBUL

ALIŞ SATIŞ

ABD Doları 6,7580 6,7590

Avro 7,5750 7,5760

Sterlin 8,4570 8,4990

ANKARA

ABD Doları 6,7400 6,7700

Avro 7,5550 7,5950

Sterlin 8,3930 8,5940