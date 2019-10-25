Erzincan İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün hayata geçirdiği "Erzincan'da Organik Tarımı Geliştirme Projesi"nin olumlu sonuçları alınmaya başlandı.

Proje kapsamında desteklenen ve organik tarım yapan çiftçilerin yetiştirdiği meyveler, büyük emekle bahçelerden toplanarak işlenmek üzere kentteki fabrikaya gönderiliyor.

Fabrikada çeşitli işlemlerden geçirilen meyveler, özel varillere yerleştirilerek bebek beslenmesi başta olmak üzere birçok alanda kullanım için AB ülkeleri, ABD, Japonya, Ukrayna ve Rusya'ya satılıyor.

[Fotoğraf: AA]

5 bin dekar alanda 3 bin 500 ton üretim

Erzincan Tarım ve Orman Müdürü Murat Şahin, kentin, bölgenin önemli meyve üretim merkezlerinden biri olduğunu söyledi.

Birçok ilçe ve köyde anlaşmalı çiftçilerin bulunduğunu anlatan Şahin, şöyle konuştu:

"İlimizde son yıllarda özellikle organik tarım bahçelerini geliştirme adına çeşitli faaliyetlerde bulunuyoruz. Bu faaliyetler sonucunda elma, kiraz, vişne ve zerdali, yerli kayısı ve dut olmak üzere birçok çeşitte şu an 5 bin dekar alanda yaklaşık 3 bin 500 ton üretime ulaşmış bulunuyoruz. Tabii bunu daha da yüksek seviyelere ulaştırmak istiyoruz. Organik tarım son yıllarda ivme kazanan bir sektör. Biz de meyve bahçelerimizle bu alanda etkin olmak istiyoruz."

[Fotoğraf: AA]

"En çok aranan ürünler listesinde"

Şahin, başta elma ve zerdali olmak üzere kentte yetiştirilen organik meyvelerin yurt dışına ihraç edildiğini vurguladı.

Ürünlerin ABD, Japonya, Ukrayna ve Rusya ile AB ülkelerine gönderildiğini belirten Şahin, "İlimizin bahçelerinden ve çevre illerin bahçelerinden elde edilen organik ürünler, burada işlenerek yurt dışına pazarlanıyor ve en çok aranan ürünler listesinde bulunuyor. Birçok ünlü marka ham maddesini Erzincan ve çevre illerden sağlıyor" dedi.

Kaynak: AA