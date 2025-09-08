Gökgürültülü Sağanak Yağışlı 14.4ºC Ankara
Ekonomi
AA 08.09.2025 14:29

Doğu Karadeniz’den 15 ülkeye 17 bin ton Türk somonu

Doğu Karadeniz'den ocak-ağustos döneminde yapılan Türk somonu ihracatı, 115 milyon 72 bin 853 dolara yükseldi. Yılın 8 ayında bölgeden 15 ülkeye 17 bin 525 ton Türk somonu satıldı.

Doğu Karadeniz’den 15 ülkeye 17 bin ton Türk somonu

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği Su Ürünleri Sektör Komitesi Başkanı İsmail Kobya, yılın 8 ayında bölgeden 15 ülkeye 17 bin 525 ton Türk somonu ihraç edildiğini söyledi.

İhracattan 115 milyon 72 bin 853 dolar gelir sağlandığını belirten Kobya, söz konusu ürün ihracatında Rusya Federasyonu'nun başı çektiğini ifade etti.

Kobya, Rusya Federasyonu'na 57 milyon 55 bin 48 dolarlık Türk somonu dış satımı yapıldığını aktararak, "Rusya Federasyonu'nu 20 milyon 605 bin 651 dolarla Japonya ile 18 milyon 322 bin 511 dolarla Belarus takip etti. Bölgeden ayrıca Birleşik Arap Emirlikleri ile Endonezya'ya da bu dönem ihracat yapıldı" dedi.

Bölge ihracatının 78 milyon 792 bin 111 dolarının Trabzon'dan gerçekleştirildiğini vurgulayan Kobya, kentten Rusya Federasyonu başta olmak üzere 12 ülkeye 11 bin 640 ton Türk somonu satıldığını söyledi.

Kobya, bölge ve Trabzon olarak somon ihracatından beklentilerinin yüksek olduğuna işaret ederek, yıl sonu rakamlarının çok daha iyi seviyelere geleceğine inandığını sözlerine ekledi.

İhracat
