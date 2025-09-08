Parçalı Bulutlu 18.3ºC Ankara
Ekonomi
AA 08.09.2025 11:23

İŞKUR, 8 ayda 1 milyon 19 bin 646 işe yerleştirmeye aracılık etti

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, İŞKUR'un, 2025'in ilk 8 ayında 1 milyon 19 bin 646 işe yerleştirmeye aracılık ettiğini söyledi.

İŞKUR, 8 ayda 1 milyon 19 bin 646 işe yerleştirmeye aracılık etti

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, ocak-ağustos ayları işe yerleştirme verilerine ilişkin bilgi vererek, şunları kaydetti:

"Güçlü çalışma hayatı, güçlü ekonomi, güçlü Türkiye... Ocak-ağustos aylarında toplam 1 milyon 19 bin 646 işe yerleştirmeye aracılık ettik. 2 milyon 196 bin 852 bireysel görüşme ve 593 bin 593 iş yeri ziyareti gerçekleştirdik. 1 milyon 615 bin 885 açık iş (işveren tarafından talep edilen-ihtiyaç duyulan eleman) tespit ettik. Üretimi, istihdamı ve ihracatı artıran bir yaklaşımla çalışma hayatımızı güçlendirmeye devam ediyoruz. İŞKUR aracılığıyla ocak-ağustos ayları arasında önemli başarılara imza attık. İşvereni, işçisi ve tüm kesimleriyle yarınlarımızı birlikte inşa edeceğiz."

Bakan Işıkhan'ın paylaşımındaki görselde, 56 bin 97 kişinin aktif iş gücü programlarından, 46 bin 822 kişinin iş kulübünden yararlandığı, 1 milyon 735 bin 19 kişiye bireysel danışmanlık verildiği ve 15 bin 431 eğitim kurumuna ziyaret gerçekleştirildiği bilgilerine yer verildi.

ETİKETLER
Vedat Işıkhan İŞKUR
