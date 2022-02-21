Haber Giriş: 21 Şubat 2022 Pazartesi 17:40Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Doğalgaz yardımı başvurularına üç günde 216 bin başvuru yapıldı
[Fotoğraf: Depo Photos]
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, doğalgaz yardımı kapsamında son üç günde, e-Devlet üzerinden 216 bin başvuru aldıklarını duyurdu.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık, Twitter'daki hesabından, doğalgaz yardımı başvurularının devam ettiğini söyledi.
İlk ödemelerin mart ayında yapılacağını duyuran Yanık şu ifadeleri kullandı:
"Doğalgaz yardımı kapsamında son üç günde, e-Devlet üzerinden 216 bin başvuru aldık. Daha fazla vatandaşımıza ulaşmak için çalışmalarımıza devam ediyoruz."
Doğalgaz yardımı kapsamında son üç günde e-Devlet üzerinden 216 bin başvuru aldık.— Derya Yanık (@deryayanikashb) February 21, 2022
Daha fazla vatandaşımıza ulaşmak için çalışmalarımıza devam ediyoruz. #BirlikteGüçlüyüz pic.twitter.com/uip0P1fnyG
Etiketler: Derya Yanık Doğalgaz
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