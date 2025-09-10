Açık 22.1ºC Ankara
Ekonomi
TRT Haber 10.09.2025 19:41

DMM'den 'haftada 4 gün mesai' iddialarına yalanlama

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), bazı basın yayın organlarında yer alan "Orta Vadeli Program’da haftada 4 gün mesai uygulamasına geçileceği" yönündeki iddianın gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

DMM'den 'haftada 4 gün mesai' iddialarına yalanlama

DMM'nin NSosyal hesabından yapılan açıklamada, ilgili bakanlıklar tarafından da teyit edildiği üzere, dört gün mesai gibi spesifik bir uygulamanın gündemde olmadığı belirtildi.

Açıklamada, Orta Vadeli Program’da (OVP) çalışma günlerinin 4’e düşürüleceğine dair herhangi bir hüküm bulunmadığı kaydedildi. Mevcut yasal düzenlemelere de işaret edilen açıklamada, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre memurların haftalık çalışma süresinin 40 saat, İş Kanunu’na göre ise haftalık azami çalışma süresinin 45 saat olduğu hatırlatıldı.

OVP’de yer alan "İş-yaşam uyumunun ve çalışan verimliliğinin artırılması doğrultusunda çalışma günleri ayarlaması için pilot uygulama yapılacaktır" ifadesinin, dönüşen işgücü piyasaları ve teknolojik gelişmeler çerçevesinde yürütülecek pilot uygulamalara yönelik olduğu vurgulandı.

Açıklamada, "Kamuoyunun resmî açıklamalara itibar etmesi, yanıltıcı bilgi ve değerlendirme içeren paylaşımları dikkate almaması önemle rica olunur." ifadesine yer verildi.

İletişim Başkanlığı Dezenformasyon Dezenformasyonla Mücadele Merkezi
