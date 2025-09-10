Açık 26.5ºC Ankara
Ekonomi
AA 10.09.2025 15:42

Togg'un Almanya macerası devam ediyor

Türkiye'nin mobilite alanında hizmet veren küresel teknoloji markası Togg'un ilk aracı T10X ve yeni modeli T10F'nin test sürüşleri Münih'te devam ediyor.

Togg'un Almanya macerası devam ediyor

Otomobil üreticileri, teknoloji şirketleri, startuplar ve sürdürülebilir ulaşım alanındaki öncüleri bir araya getiren IAA Mobility 2025, Münih'te sürüyor.

Dünyanın önde gelen tüm otomotiv şirketlerinin yer aldığı fuara katılan Togg, yerli ve yabancı gazetecilerin yanı sıra ziyaretçilere yenilikçi ürün gamını ve mobilite ekosistemini tanıtıyor.

Fuar kapsamında Münih'in en çok ziyaret edilen, turistlerin de uğrak noktaları arasında yer alan Königsplatz'da stant açan ve deneyim noktaları oluşturan Togg, yeni sedan modeli T10F ve ilk aracı T10X için test sürüşü imkanı da sunuyor.

Togg'un Almanya macerası devam ediyor

Alanda oluşturulan ekranlardaki karekodla test sürüşü için randevu alan ziyaretçiler, bir rehber eşliğinde test sürüşü yapabiliyor.

Ziyaretçilere, alandaki araçların yanı sıra Togg'un mobilite ekosistemi hakkında da bilgi veriliyor. Aynı zamanda alandaki kokpit simülatörleri ile de araç sürüş simülasyonu imkanı sunuluyor.

Togg'un Almanya macerası devam ediyor

Yoğun ziyaretçi ilgisi nedeniyle test sürüşü için randevularda yoğunluk oluşurken, yerli ve yabancı gazeteciler ile yabancı influencerlar da deneme sürüşü gerçekleştirdi.

Bu arada, test sürüşleri 12 Eylül Cuma gününe kadar sürecek.

TOGG Almanya Elektrikli Araç
