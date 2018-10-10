Dış ticaret endeksleri açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ağustos ayına ilişkin dış ticaret endekslerini açıkladı.

İhracat birim değer endeksi, ağustosta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0,6 azaldı, ithalat birim değer endeksi yüzde 4,8 arttı. Endeks, aynı dönemde gıda, içecek ve tütünde yüzde 7,8 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 0,6 azalırken, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 0,3, yakıtlarda yüzde 29,3 arttı.

İthalat birim değer endeksi söz konusu dönemde yüzde 4,3 artış gösterdi. Endeks, geçen yılın aynı ayına göre gıda, içecek ve tütünde yüzde 1, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 10,3, yakıtlarda yüzde 32,1 artarken, imalat (gıda, içecek, tütün hariç) sanayisinde yüzde 2,2 geriledi.

İhracat miktar endeksi azaldı

İhracat miktar endeksi, ağustosta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 6 azaldı. Endeks aynı dönemde, gıda, içecek ve tütünde yüzde 0,8, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 22,2, imalat (gıda, içecek, tütün hariç) sanayisinde yüzde 17,9, yakıtlarda yüzde 11,8 azaldı.

İthalat miktar endeksi ise bu dönemde yüzde 25,9 geriledi. Endekste geçen yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 13,2, yakıtlarda yüzde 19,2 ve imalat (gıda, içecek, tütün hariç) sanayinde yüzde 28,3 azalırken, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 1 arttı.

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış veriler

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış seriye göre, temmuzda 155,3 olan ihracat miktar endeksi yüzde 3,4 artarak ağustosta 160,5 oldu. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise geçen yılın ağustos ayında 144,9 olan ihracat miktar endeksi yüzde 7,8 artarak ağustos ayında 156,2'ye ulaştı.

Temmuzda 129,2 olan ithalat miktar endeksi ağustosta yüzde 5,7'lik azalışla 121,8 olarak kaydedildi. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise geçen yılın ağustos ayında 138,3 olan ithalat miktar endeksinin yüzde 18,2 azalışla bu yılın temmuz ayında 113,1 olduğu görüldü.

İhracat birim değer endeksinin ithalat birim değer endeksine bölünmesiyle hesaplanan ve ağustos 2017'de 106,8 olarak elde edilen dış ticaret haddi, bu yılın ağustos ayında 5 puan azalarak 101,8'e düştü.

Kaynak: TRT Haber