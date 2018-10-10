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Osmaneli Salçası Katar'a gönderiliyor

Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı'nın (BEBKA) kurduğu meyve sebze işleme tesisinde salça üretimi yapılıyor. Tesis, Bilecik Osmaneli'ye ekonomik hareketlilik getirdi.

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Bilecik'in Osmaneli ilçesinde, Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı'nın (BEBKA) kurduğu meyve sebze işleme tesisinde salça üretimine başlandı. Yurt içi ve yurt dışından alınan talep, yöre çiftçisinin yüzünü güldürüyor.

Kurulan tesis Bilecik'in Osmaneli ilçesine ekonomik hareketlilik getirdi.

Salçalar köy usulü üretiliyor, Konserve yöntemiyle kavanozlanıyor. El değmeden ve katkısız üretilen köy salçasına yoğun talep var.

Yurt içinde satışa sunuluyor. Ayrıca Katar'a da ihraç ediliyor. Üretim kapasitesinin artırılması hedefleniyor.

Yöre çiftçisi de tarladan fabrikaya doğrudan satış yaptığı için memnun. Meyve sebze işleme tesisinde ayva lokumu ve reçel üretimi de yapılıyor.

Kaynak: TRT Haber 

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