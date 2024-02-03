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Ekonomi
AA 03.02.2024 11:42

Diş fırçası ithalatına korunma önlemi uygulanacak

Diş fırçası ithalatında 3 yıl süreyle korunma önlemi uygulanması kararlaştırıldı.

Diş fırçası ithalatına korunma önlemi uygulanacak

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Kararla, diş fırçası ithalatına yönelik açılan soruşturma sonucunda alınan korunma önlemi kararına ilişkin usul ve esaslar belirlendi.

Buna göre, söz konusu ürünün ithalatında korunma önlemi olarak 3 yıl süreyle ek mali yükümlülük uygulanacak. Ek mali yükümlülük, adet başına ilk yıl 0,13 dolar, ikinci yıl 0,11 dolar ve üçüncü yıl 0,09 dolar olarak belirlendi.

Bu yükümlülük tutarı, gümrük idarelerince ithalatta alınan gümrük vergileri ve diğer mali yükümlülüklerden ayrı tahsil edilecek ve genel bütçeye irat kaydedilecek.

Ayrıca kararla belirlenen ülkeler ve gümrük bölgeleri menşeli eşyanın, korunma önlemi uygulamasından muaf tutulması amacıyla tarife kontenjanı açıldı.

Tarife kontenjanı miktarı, ek mali yükümlülüğün uygulandığı her bir dönemde, belirtilen ülkeler ve gümrük bölgeleri menşeli eşyanın tamamı için 6 milyon 289 bin 963 olarak belirlendi. Her bir ülke veya gümrük bölgesi menşeli eşya için bir dönemde verilecek tarife kontenjanı ise 2 milyon 96 bin 654'i geçemeyecek.

Ticaret Bakanlığının İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ'i de Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Tebliğle karara ilişkin diğer usul ve esaslar belirlendi.

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