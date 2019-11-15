Konaklama, dijital hizmet ve lüks konut vergisi adı altında 3 yeni vergi öngören kanun teklifinin görüşmeleri Meclis Genel Kurulu'nda devam ediyor.

Teklif ile gecelik konaklama vergisi, otel, pansiyon ve misafirhanelerde yüzde 2 olarak uygulanacak.

Uluslararası teknoloji şirketleri, internetten yapılan alışverişlerden ve bilgisayardan indirilen oyun, video, müzik gibi hizmetlerden elde ettikleri gelir için vergi ödeyecek.

Google ve Facebook gibi şirketler, hasılatlarının yüzde 7 buçuğu oranında vergi verecek.

Kanun teklifi "değerli konut vergisi"ne ilişkin düzenlemeyi de içeriyor.

5 milyon liranın üzerinde değeri olan konutlardan binde 3 ile yüzde 1 arasında vergi alınacak.

Kaynak: TRT Haber