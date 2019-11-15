Dijital Hizmet Vergisi Kanunu'nun 10 maddesi kabul edildi15 Kasım 2019 Cuma 00:12 - Son Güncelleme 15 Kasım 2019 Cuma 00:15
Dijital Hizmet Vergisi Kanunu'nda değişiklik öngören teklif TBMM'de görüşülüyor. Teklifin 10 maddesi Genel Kurul'dan geçti.
Konaklama, dijital hizmet ve lüks konut vergisi adı altında 3 yeni vergi öngören kanun teklifinin görüşmeleri Meclis Genel Kurulu'nda devam ediyor.
Teklif ile gecelik konaklama vergisi, otel, pansiyon ve misafirhanelerde yüzde 2 olarak uygulanacak.
Uluslararası teknoloji şirketleri, internetten yapılan alışverişlerden ve bilgisayardan indirilen oyun, video, müzik gibi hizmetlerden elde ettikleri gelir için vergi ödeyecek.
Google ve Facebook gibi şirketler, hasılatlarının yüzde 7 buçuğu oranında vergi verecek.
Kanun teklifi "değerli konut vergisi"ne ilişkin düzenlemeyi de içeriyor.
5 milyon liranın üzerinde değeri olan konutlardan binde 3 ile yüzde 1 arasında vergi alınacak.
Kaynak: TRT Haber