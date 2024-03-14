Dijital Avrupa Programı kapsamında 22 yeni hibe çağrısı açıldı

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanlığı'ndan edinilen bilgiye göre, Dijital Avrupa Programı, stratejik dijital kapasitelerin oluşturulmasına ve bu alandaki teknolojilerin kullanımının yaygınlaştırılmasına odaklanan Avrupa Birliği'nin (AB) 2027 yılına kadar uygulayacağı bir finansman programı niteliği taşıyor.

Dijital Avrupa Programı'nın koordinasyonu, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi işbirliğiyle gerçekleştiriliyor.

Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı, programın başvuru ve devam sürecine ilişkin gerekli desteği ve AB ile müzakereler yapılması aşamasında koordinasyonu sağlıyor.

Programın bütçesi 8,2 milyar euroyu buluyor. Türkiye, geçen yıl imzaladığı anlaşmayla Dijital Avrupa Programı'na dahil oldu.

Yeni hibe çağrısına başvurular başladı

Programla Avrupa ekonomisi, sanayisi ve toplumunun dijital dönüşümünü desteklemek ve hızlandırmak, AB vatandaşlarının, kamu kurumlarının ve işletmelerin dijital dönüşümden yararlanmasını sağlamak, küresel dijital ekonomide AB'nin rekabetçiliğini artırmak amaçlanıyor.

Dijital teknoloji ve altyapılarda AB'nin dışa bağımlılığını azaltmanın ve stratejik özerkliğini sağlamanın, Birlik içindeki dijital bölünmenin azaltılmasına destek olmanın hedeflendiği program kapsamında, "Bulut, Veri ve Yapay Zeka", "İleri Dijital Beceriler" ve "Teknolojilerin En İyi Şekilde Kullanımının Hızlandırılması" başlıkları altında toplam 22 yeni hibe çağrısının başvuruları açıldı.

Toplam bütçesi 176,5 milyon euro olan yeni açılan çağrılar için başvurular 29 Mayıs'ta sona erecek. Açılan 22 yeni hibe çağrısına ve detaylarına "ddo.link/dap-mart2024" adresinden ulaşılabiliyor.

Koordinatör veya ortak olarak katılım sağlanabiliyor

Türkiye'den paydaşlar, açılan hibe programlarına gerek koordinatör gerekse ortak şeklinde katılımda bulunabiliyor.

Bu süreçte Dijital Avrupa Programı'nın ulusal yürütücüleri olan Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, paydaşların çağrılar hakkında bilgilendirilmesi, uygun çağrılara uygun kurumların yönlendirilmesi ve uluslararası konsorsiyumların oluşturulması gibi programa ilişkin birçok konuda destek sunuyor.

İlgili kurumlar, Dijital Avrupa Programı ve açılan çağrılara yönelik her türlü soru, görüş ve destek için "dapkg@cbddo.gov.tr" ve "dijitalavrupa@sanayi.gov.tr" adresleriyle iletişim kurabilecek.