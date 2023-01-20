Haber Giriş: 20 Ocak 2023 Cuma 09:10Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Devlete olan borçlara yapılandırma imkanı geliyor
Borçlar için yapılandırma paketi geliyor. 31 Aralık 2022'ye kadar oluşan Vergi, sigorta primi borçlarıyla adli ve idari cezalar için yapılandırma imkanı sunulacak.
Yapılandırma paketinin Pazartesi günü Kabine Toplantısı'nda masaya yatırılması ve Kabine sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın paketin ayrıntılarını açıklaması bekleniyor.
Ayrıntılar geliyor...
Etiketler: Borç Yapılandırma Ekonomik Düzenlemeler Vergi
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