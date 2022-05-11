Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının bakım ve korumasında yetişen 1121 genç, kamu kurum ve kuruluşlarındaki kadrolara atanacak.

Kamuda istihdamı planlanan 1121 gencin ataması 17 Mayıs’ta noter huzurunda gerçekleştirilecek.

Devlet korumasında yetişen gençler, Sosyal Hizmetler Kanunu kapsamında kamu kurum ve kuruluşlarında eğitim durumlarına uygun kadrolarda istihdam edilecek.

Bugüne kadar devlet korumasında yetişmiş toplam 57 bin 528 kişinin kamuda istihdamı sağlandı.