Yatırımlarla adeta turizm şehrine dönüşen Tunceli'ye, Fırat Kalkınma Ajansının (FKA) 2020 yılı Turizm ve Sanayinin Geliştirilmesi Mali Destek Programı'na sunduğu ve bedeli yaklaşık 7 milyon lira olan 5 proje başarılı bulunarak destek almaya hak kazandı.

Projeler için imza töreni düzenlendi

Bu kapsamda kentte hayata geçirilmesi hedeflenen "Jeotermal Suyun Sağlık Turizmine Kazandırılması", "Tunceli'nin İnanç Kapıları Ocaklar ve Ziyaretlerde Alt Yapı İyileştirmesi", "Urartu Mağaraları Turizme Kazandırılıyor", "Ovacık Dört Mevsim Kayak Keyfi Yaşatıyor" ve "Tunceli'de Alternatif Kamping Alanı" projeleri için imza töreni düzenlendi.

[Kentte hayata geçirilmesi hedeflenen projeler için Vali Mehmet Ali Özkan'ın (sağ 2) katılımıyla imza töreni düzenlendi. Törende, Çemişgezek Kaymakamı Mehmet Güder (sağda), FKA Genel Sekreteri Abdulvahap Yoğunlu (solda), İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Nazif Yıldırım, Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdulselam Er (sol 2) ve Çevre ve Şehircilik Müdürü Önder Yurdakul da hazır bulundu.]

Vali Mehmet Ali Özkan, Valilikte düzenlenen imza töreninde yaptığı konuşmada, projenin 4 milyor liralık kısmının FKA tarafından karşılanacağını belirterek, şöyle dedi:

"Geri kalan kısmını ise paydaş kurumlar olarak, ilimiz olarak bizler katkı sağlayacağız. Sanayi ve Teknoloji Bakanımıza ve Bakanlığımıza şükranlarımı sunuyorum. Normalde baktığınızda ilimiz açısından sınırlı bir kaynak varken onlar sağ olsunlar hep beraber, topyekun oy vererek gönül birlikteliğiyle bize destek olarak 3 değil, 5 projemizin desteklenmesi sağladılar."

FKA Genel Sekreteri Abdulvahap Yoğunlu da ajans olarak kentte en önemli sektör olarak turizmi gördüklerini anlattı.

Törende, Çemişgezek Kaymakamı Mehmet Güder, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Nazif Yıldırım, Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdulselam Er ve Çevre ve Şehircilik Müdürü Önder Yurdakul da hazır bulundu.