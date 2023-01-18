İstanbul Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği (İDMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Güven Karaca, AA muhabirine yaptığı açıklamada, deri ve deri mamulleri sektörünün aralık ayında 2021'in aynı dönemine kıyasla yüzde 15,3 artışla 182,4 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdiğini kaydetti.

Karaca, geçen ay en fazla ihracat gerçekleştirdikleri ilk 3 ülkeden Ukrayna'ya yüzde 1.200 artışla 31,7 milyon dolar, Almanya'ya yüzde 10,5 azalışla 12,1 milyon dolar ve İtalya'ya yüzde 13,4 düşüşle 8,5 milyon dolarlık dış satım yapıldığını bildirdi.

Alt ürün gruplarının da ihracat rakamlarını değerlendiren Karaca, şunları kaydetti:

"Aralık ayında en fazla ihracat gerçekleştirdiğimiz alt sektörümüz 106,7 milyon dolarla ayakkabı sektörü oldu. Ayakkabı sektöründe 2021'in aynı ayına göre yüzde 33,1 artış yakaladık ve tüm zamanların ihracat rekorunu kırmış olduk. Deri ve deri mamulleri sektöründe diğer ürün gruplarımızda 2021'in aralık ayına göre gerçekleşen ihracat değeri ve değişim oranı ise sırasıyla saraciye ürün grubunda yüzde 41,5 artışla 37,1 milyon dolar, yarı işlenmiş ve bitmiş deri ve işlenmiş kürk ürün grubunda yüzde 33,6 azalışla 19,1 milyon dolar, deri ve kürk giyim ürün grubunda yüzde 16,7 azalışla 17,8 milyon dolar oldu.

Bu rakamlar doğrultusunda ayakkabı ve saraciye ürün grupları ihracatımızda en yüksek aralık ayı değerlerine ulaştık. Deri ve deri mamullerinde 2022'nin aralık ayında değer bazında ihracat artışımız yüzde 15,3 olmuşken, miktar bazında ihracatımız yüzde 8 azaldı. Değer bazında ihracat artışı sağlanırken, miktar bazındaki ihracat azalışı sektörümüzde katma değerli ürün üretiminin arttığının da bir göstergesi."

2022'de en fazla ihracat yapılan ülkeler Almanya, İtalya ve Ukrayna oldu

Güven Karaca, 2022 ihracat rakamlarında ciddi artış yakaladıklarını vurgulayarak, "Sektörümüz, ocak-aralık döneminde yüzde 19 artışla 2 milyar 57 milyon dolar değerinde ihracat gerçekleştirdi. Böylece tüm zamanların dönemsel ihracat rekorunu kıran deri ve deri mamulleri sektörü, 2 milyar doların üzerinde bir ihracat gerçekleştirerek önemli bir eşiği geride bırakmış oldu" dedi.

Ayakkabı sektöründe rekorlar kırdıklarını belirten Karaca, şunları kaydetti:

"Ayakkabı sektöründe yine bir rekorla geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 21,2 artış yakaladık ve 1 milyar 218 milyon dolar ihracat seviyesine ulaştık. Saraciye ürün grubunda yüzde 32,2 artışla 320,2 milyon dolarlık ihracata imza attık. Aynı dönemde yarı işlenmiş ve bitmiş deri ve işlenmiş kürk alt ürün grubunda yüzde 2 artışla 277 milyon dolarlık, deri ve kürk giyim grubunda ise yüzde 12,1 artışla 237 milyon dolar değerinde ihracat gerçekleştirildi. Yılın 12 ayında en fazla ihracat gerçekleştirdiğimiz ilk 3 ülke; ihracatımızın yüzde 22,7 artarak 164,2 milyon dolara ulaştığı Almanya, yüzde 48 artışla 145 milyon dolar değerinde ihracat yaptığımız İtalya ve yüzde 322 artışla 88 milyon dolar değerinde ihracat gerçekleştirdiğimiz Ukrayna oldu. AB ülkelerine yönelik ihracatımızda yüzde 24,5 artışla 807 milyon dolarlık ihracat sağladık."

"Deri sektöründe en büyük ve kafa yormamız gereken konu ekstra iş gücü"

Türkiye Deri Konfeksiyoncuları Derneği (TDKD) Yönetim Kurulu Başkanı Gürkan Gözmen de sektörde 2023 büyüme hedefinin yüzde 20 olduğunu bildirdi.

Gözmen, resesyon beklentisinin etkilerini hissettiklerini ifade ederek, "Deri sektöründe en büyük ve kafa yormamız gereken konu ekstra iş gücü. Ekstra iş gücünü ne kadar çok elde edebilirsek bizim ihracatımız ve pazarlayabileceğimiz yerlere satabileceğimiz ürün adedi artacak. Şu anda tıkandığımız nokta ek iş gücü eksikliği olarak önümüze çıkıyor. Bu iş gücünü arttırmak için birtakım çalışmalar içerisinde olmalıyız" dedi.