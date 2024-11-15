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Ekonomi
AA 15.11.2024 14:12

Depremzede üreticilere destek sürüyor

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen Malatya'da tarım ve hayvancılık yapan üreticilere yaklaşık 358 milyon liralık destek sağlandı.

Depremzede üreticilere destek sürüyor

Malatya Valisi Seddar Yavuz, yaptığı yazılı açıklamada, deprem sonrasında üreticilerin mağduriyetinin giderilmesi konusunda yoğun çaba harcandığını belirtti.

Depremlerde hayvanı telef olan yetiştiricilere 552 büyükbaş, 3 bin 249 küçükbaş, 158 kanatlı hayvan verildiğini, hayvan yetiştiricilerine 340 milyon 915 bin 743 lira tutarında destek sağlandığını anlatan Yavuz, bitkisel üretim alanında ise afette yıkılan, hasar gören depolar ve işletmelerde bulunan kayısı, buğday, arpa, nohut, ayçiçeği gibi tarımsal ürünlerin tespitinin yapıldığını, çeşitli desteklerle birlikte 16 milyon 915 bin 922 lira tutarında yardım sağlandığını aktardı.

Tarım ve Orman Bakanlığının Tarımsal Üretim Planlaması kapsamında Yeni Destekleme Modeli ile de yetiştiricilere ödenen tarımsal desteklemelerin yüksek oranda arttırıldığına dikkati çeken Yavuz, şunları kaydetti:

Depremzede üreticilere destek sürüyor

"Deprem sürecinde depremden etkilenen illerimizdeki çiftçilerimizin Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerine olan tarımsal kredi borçları 1 yıl süre ile faizsiz ertelenmiş, ayrıca Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) ise bitkisel ve hayvansal üretim yapan çiftçilerimizden doğal afetlerden etkilenerek verim alamayan, verim kaybı yaşayan, hayvan varlığı telef olan üreticilerimize 2023 üretim sezonu kapsamında toplamda 960 milyon TL prim ödemesi gerçekleştirmiştir. Yine önümüzdeki üretim sezonunda çiftçilerimizin ürünlerinde doğal afetlere bağlı meydana gelebilecek zararların karşılanması adına TARSİM sigortalarını yaptırmaları önem arz etmektedir."

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Asrın Felaketi Deprem Malatya Tarım ve Orman Bakanlığı TARSİM
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