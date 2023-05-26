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Ekonomi
AA 26.05.2023 15:30

Depremde hayvanları telef olan üreticilere yenileri dağıtılıyor

Tarım ve Orman Bakanlığı, Kahramanmaraş merkezli depremlerde küçükbaş hayvanları telef olan yetiştiricilere bedelsiz hayvan dağıtımına başladı.

Depremde hayvanları telef olan üreticilere yenileri dağıtılıyor

Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası afet bölgesi ilan edilen Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye, Şanlıurfa ve Elazığ illeri ile Sivas’ın Gürün ilçesinde il/ilçe hasar tespit komisyonlarınca çalışmalar yürütüldü.

341 milyon TL bütçe aktarıldı

Bu kapsamda tespiti tamamlanan 43 bin 618 küçükbaş hayvanın dağıtımına yönelik işlemler bugün itibarıyla başlatılıyor. Küçükbaş hayvan temini için 341 milyon TL bütçe Tarım ve Orman Müdürlükleri'ne aktarıldı.

Bu yerlerde çiftçilik faaliyetinde bulunan vatandaşların telef olan büyükbaş, küçükbaş, kümes hayvanı ve arılı kovanları, deprem bölgesinde kırsalın yeniden ayağa kaldırılması ve hayvansal üretimin devamlılığının sağlanması amacıyla 12 Mart 2023 tarihli ve 135 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi kapsamında ayni olarak karşılanıyor.

Telef olan hayvanın TÜRKVET'e kaydının bulunması gerekiyor

Kararname kapsamında, çiftçilerin telef olan hayvanları, Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı TİGEM işletmelerinden sağlanan aynı ırktan hayvanlar ile bir defaya mahsus olmak üzere bedelsiz karşılanacak.

Bunun için telef olan hayvanın TÜRKVET'te kaydının bulunması ve il/ilçe hasar tespit komisyonlarınca tespitinin yapılmış olması gerekiyor. Depremzede çiftçilerin telef olan hayvanları için ayrıca bir müracaatta bulunması gerekmiyor.

Dağıtım, öncelikle gerekli barınma ve altyapıya sahip olan yetiştiriciler için küçükbaş hayvanlardan başlamak üzere, Bakanlık koordinasyonunda yetiştirici/üretici örgütleri aracılığıyla yapılacak. Büyükbaş, kanatlı hayvan ve arılı kovanların teslimine ise tespit çalışmalarının tamamlanması sonrasında başlanacak.

Bu ayni destekten yararlanan yetiştiricilerin teslim aldığı hayvanlarını 2 yıl süresince mücbir sebepler dışında satması, devretmesi veya başka amaçlarla kullanması mümkün olmayacak.

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Deprem Tarım ve Orman Bakanlığı
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