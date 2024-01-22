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Ekonomi
AA 22.01.2024 11:10

Deprem bölgesini ayağa kaldırmak için birçok proje gerçekleştirilecek

Deprem bölgesindeki sanayi iş yerlerinin yapımı için bu yıl 5 milyar liralık yatırım planlanıyor. Demir yollarında deprem nedeniyle oluşan hasarların giderilmesi için 11 milyar lira yatırım öngörülüyor. 11 ilde çelik yapılı okul inşası için Milli Eğitim Bakanlığınca 7,5 milyar liralık yatırımın hayata geçirilmesi bekleniyor.

Deprem bölgesini ayağa kaldırmak için birçok proje gerçekleştirilecek

Depremlerden etkilenen bölgede bu yıl tarım, imalat, eğitim, ulaştırma, turizm ve konut gibi birçok alanda yatırım gerçekleştirilecek.

Tarım alanında, taşkın koruma işlemleri kapsamında, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünce 11 ilde yürütülecek deprem onarımları için 2 milyar lira ayrıldı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca 2025'te tamamlanması planlanan "Deprem Sonrası İskenderun Balıkçı Barınağı Yapımı Projesi" için ise 208 milyon lira harcanması planlanıyor.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının "Deprem Bölgesindeki Sanayi İşyerlerinin Yapımı Projesi" de öne çıkan yatırım başlıkları arasında yer alıyor. Bu proje için 2024'te 5 milyar lira ayrıldı.

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Genel Müdürlüğünce, demir yollarında deprem nedeniyle oluşan hasarlarının giderilmesi için 11 milyar liralık yatırım öngörülüyor, projenin 2027'de tamamlanması planlanıyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının 12 ilde yürüttüğü "Türkiye Deprem Sonrası İyileşme ve Yeniden İmar Projesi" çerçevesinde 2024'te yaklaşık 6 milyar liralık yatırım yapılması hedefleniyor.

Bakanlıkça yürütülen bir diğer proje olan "Deprem Sonrası Yeniden Yapılanma" kapsamında da 3,7 milyar lira harcanacağı tahmin ediliyor.

Eğitim ve kültür projeleri

Depremden etkilenen illerde eğitim ve kültür yatırımları da yapılacak.

Bu kapsamda, Milli Eğitim Bakanlığınca, bölgedeki 11 ilde çelik yapılı okul inşası için 7,5 milyar liralık yatırımın hayata geçirilmesi bekleniyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığının deprem bölgesindeki kültürel varlıkların bakımı, onarımı, çevre düzenlemesini içeren projeleri için bu yıl 1,4 milyar lira ayrıldı. Bu kapsamda Adıyaman, Diyarbakır, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya, Gaziantep, Şanlıurfa ve Adana'daki hasarlı müzeler onarılacak.

Ayrıca; Adıyaman, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya, Şanlıurfa ve Osmaniye'de toplamda 66 bin 800 metrekarelik kütüphanenin onarımı da bir diğer proje olarak dikkati çekiyor. Söz konusu çalışmalar için bu yıl 200 milyon lira harcanması öngörülüyor.

Altyapı projeleri

İller Bankası AŞ Genel Müdürlüğü, deprem bölgesindeki şehirlerin içme suyu ve kanalizasyon altyapısının imarına yönelik yatırımlar gerçekleştirecek.

İçme suyu projeleri için, Adana ve Kahramanmaraş'taki depolama, kentsel altyapı projesi için 2024'te 1,2 milyar lira ayrıldı.

Söz konusu illerdeki kanalizasyon şebekesi, atık su arıtma tesisi ve yağmur suyu şebeke yapımı için de 3,7 milyar lira harcanması öngörüldü.

İsale hattı, kentsel altyapı, rehabilitasyon ve şebeke yapımı için Adıyaman, Hatay, Malatya ve Şanlıurfa illerini kapsayan proje çerçevesinde bu yıl toplam 2,2 milyar liralık yatırım yapılacak. Bu illerde kanalizasyon şebekesi, atık su arıtma tesisi için de 2,8 milyar lira harcanacağı tahmin ediliyor.

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