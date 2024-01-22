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Ekonomi
AA 22.01.2024 11:09

Kamunun imalat sanayisindeki yatırımlarında en büyük pay kimyanın

Kamunun bu yıl imalat sanayisi yatırımları için en fazla ödenek tahsis ettiği sektör 6,1 milyar lirayla kimya olurken, ikinci sırada 5,4 milyar lirayla KOBİ ve girişimcilik sektörü yer aldı.

Kamunun imalat sanayisindeki yatırımlarında en büyük pay kimyanın
[Fotoğraf: AA Arşiv]

8 sektörü kapsayan imalat sanayisi yatırımları için ayrılan ödenek, geçen yıla göre yüzde 278 artışla 4 milyar 227 milyon 692 bin liradan, 15 milyar 995 milyon 171 bin liraya yükseldi.

En fazla ödenek ayrılan sektör ise kimya oldu. Kimya sektörünün ödeneği, geçen yıla göre yüzde 256 artışla 1 milyar 705 milyon liradan, 6 milyar 70 milyon 373 bin liraya çıktı.

Kimya sektörü içinde en fazla kaynak tahsisi ise 3 milyar 360 milyon lirayla Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğüne yapıldı.

En fazla ödenek artış oranı KOBİ ve girişimcilik sektöründe

Ödenek büyüklüğü bakımından kimyayı 5 milyar 403 milyon 250 bin lirayla KOBİ ve girişimcilik sektörü takip ederken, bu kapsamdaki en yüksek ödenek de 5 milyar 279 milyon 750 bin lirayla Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına ayrıldı.

Ödenek artış oranları açısından bakıldığında ilk sırayı KOBİ ve girişimcilik sektörü aldı. Söz konusu sektör yatırımları için ayrılan ödenekte yüzde 2 bin 211 artış oldu. Bu sektöre geçen yıl 233 milyon 762 bin lira ödenek ayrılmıştı.

İmalat sanayisi alanında üçüncü sırada yer alan "demir yolu taşıt sanayi" için tahsis edilen ödenek tutarı da yüzde 138 artışla 1 milyar 557 milyon 397 bin lira oldu.

Bu yıl gıda sektörüne ayrılan ödenek ise yüzde 90 artışla 1 milyar 448 milyon 351 bin liraya yükseldi.

Dokuma ve giyim sektörü için 1 milyon 500 bin lira, elektrikli makine için ise 54 milyon 500 bin lira ödenek ayrıldı.

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