Haber Giriş: 15 Mart 2023 Çarşamba 12:21Son Güncelleme: Kaynak: AA
Deprem bölgesinde gübre ithalatı uygunluk yazısı için başvuru yerleri değiştirilebilecek
[Fotoğraf: Getty Images]
Depremlerden etkilenen illerde tarımda kullanılan kimyevi gübrelerin ithalatında uygunluk yazısı için başvurulması gereken kamu idare yerleri değiştirilebilecek.
Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan Tarımda Kullanılan Gübrelerin Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Tarımda Kullanılan Kimyevi Gübrelere Dair Yönetmelik ekinde yer alan ürünlerden amonyum nitrat, kalsiyum amonyum nitrat, potasyum nitrat ve sodyum nitrat ürünlerinin ithalat uygunluk yazısı için Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü'ne (BÜGEM), diğer ürünlerin ithalat uygunluk yazısı için firma merkezinin bulunduğu il müdürlüğüne başvuru yapılıyordu.
Yapılan düzenlemeyle ise 6 Şubat'ta meydana gelen depremler nedeniyle zarar gören ve afet bölgesi ilan edilen illerde, yıl sonuna kadar BÜGEM tarafından başvuru yerleri değiştirilebilecek.
Etiketler: Resmi Gazete Tarım Üretimi Tarım ve Orman Bakanlığı
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