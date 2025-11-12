Parçalı Bulutlu 11.9ºC Ankara
Ekonomi
AA 12.11.2025 18:35

Deprem bölgesi Sındırgı’da esnafa yeni kredi ve destek imkanı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Belgin Uygur, deprem meydana gelen Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde faaliyet gösteren esnafa yeni destek imkanları hayata geçireceklerini söyledi.

Deprem bölgesi Sındırgı’da esnafa yeni kredi ve destek imkanı

Uygur, NSosyal hesabından "Sındırgı'mıza, esnafımıza müjde" başlığıyla açıklamada bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptıkları görüşmeler ve talimatları doğrultusunda Sındırgı'da depremin ardından yaraların sarılması, hayatın normale dönmesi ve esnafı desteklemek adına önemli bir aşama daha katettiklerini belirten Uygur, "Ticaret Bakanı'mız Sayın Ömer Bolat ve TESKOMB ile yürüttüğümüz süreç sonucunda deprem bölgesinde faaliyet gösteren esnafa yeni destek imkanlarını hayata geçiriyoruz" bilgisini paylaştı.

"Sındırgı yeniden üretecek, biz esnafımızın yanında olmaya devam edeceğiz"

Uygur, şunları kaydetti:

"1 milyon lira limitli 48 ay vadeli işletme kredisi, 2,5 milyon lira limitli 60 ay vadeli iş yeri edinme kredisi, 500 bin lira limitli 1 yıl ödemesiz dönemli toplam 48 ay vadeli deprem destek kredisi imkanı sunulacak. Ayrıca afet belgesine sahip esnafın mevcut kredileri ilk etapta 3 ay faizsiz olarak ertelenecek, ihtiyaç halinde bu süre uzatılabilecek. Sındırgı Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifimize ilave 100 milyon lira plasman desteği daha sağlanacak. Canlı kredilerin kooperatif takip bakiyeleri, TESKOMB tarafından alınan karar doğrultusunda faizsiz olarak yapılandırılacak."

Depremin ardından gösterdiği güçlü irade, kararlılık ve milletiyle kurduğu gönül bağıyla her zaman yanlarında olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarını sunan Uygur, süreci yakından takip eden, esnafa yönelik desteklerin hayata geçirilmesinde büyük emeği bulunan Ticaret Bakanı Ömer Bolat'a da teşekkür etti.

Uygur, "Allah'ın izniyle Sındırgı yeniden üretecek ve biz esnafımızın yanında olmaya her daim devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Balıkesir Deprem
