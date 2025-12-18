Duman 8.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 18.12.2025 15:15

Hindistan'da fil sürüsünün saldırdığı köy sakinlerinden 4 kişi öldü

Hindistan'ın Jharkhand eyaletinde 42 filden oluştuğu belirtilen sürü, girdikleri köylerin sakinlerine saldırarak saatler içinde 4 kişinin ölümüne neden oldu.

Hindistan'da fil sürüsünün saldırdığı köy sakinlerinden 4 kişi öldü
[Fotoğraf: Reuters (Arşiv)]

The New Indian Express gazetesine göre, Ramgarh bölgesindeki köylerde fil sürüsünün arka arkaya saldırıları paniğe yol açtı.

İlk saldırı, 16 Aralık'ta yerel saatle akşama doğru meydana geldi. Görgü tanıklarının ifadelerine göre, bölge sakinleri, yol kenarında dinlenen fil sürüsüne yaklaşarak onlarla fotoğraf çekmeye çalıştı.

Fillerden biri, kendisine çok yaklaşan 33 yaşındaki adamı yakaladı ve ezerek öldürdü.

Gecenin ilerleyen saatlerinde aynı sürünün başka köye girmesinin ardından fillerin yüksek sesinden korkanlar, evlerinden kaçmaya başladı. Çıkan kargaşada 40 ve 45 yaşlarındaki iki kadın, filler tarafından ezilerek hayatını kaybetti.

Fil sürüsünün sonrasında saldırdığı 35 yaşındaki motosiklet sürücüsü de yaşamını yitirdi.

Sürünün girdiği köylerde yaralananların da olduğu ve evlerin hasar gördüğü belirtildi.

Bölge yetkilileri, gruplar halinde gezinen sürünün 42 filden oluştuğunu aktardı.

Sürünün bölgede halen aktif olduğu, kolluk kuvvetlerinin bölgeye sevk edildiği kaydedildi.

ETİKETLER
Hindistan
Sıradaki Haber
İşgalci İsrail, Lübnan'da birçok bölgeye hava saldırıları düzenledi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
16:27
Başörtülü öğretmenin havuza alınmamasına ilişkin davada karar
15:45
Akkuyu NGS'de 2026'nın "devreye alma yılı" olacak
15:41
Avrupa Parlamentosu Başkanı Metsola, Gazze konusunda öncü rol oynadıklarını iddia etti
15:41
Kadın cinayeti iddianamesinde "haksız tahrik ve iyi hal hükümleri uygulanmasın" vurgusu
15:28
AB liderleri 2025'in son zirve toplantısı için bir araya geldi
15:23
Rusya: ABD ile Ukrayna konusunda temaslara hazırlanıyoruz
Erciyes Kayak Merkezi'nde sezon açıldı
Erciyes Kayak Merkezi'nde sezon açıldı
FOTO FOKUS
İstanbul'da otomobil kaldırımda yürüyenlere çarptı
İstanbul'da otomobil kaldırımda yürüyenlere çarptı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ