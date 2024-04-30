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HABER GİRİŞ
30.04.2024 14:29
, 30.04.2024 14:32
SON GÜNCELLEME
30.04.2024 14:32
Deprem bölgesi için mücbir sebep hali uzatıldı
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya illeri ile Gaziantep'in İslâhiye ve Nurdağı ilçelerinde mücbir sebep halini 31 Ağustos 2024 tarihine kadar uzattıklarını açıkladı.
Ayrıntılar geliyor...
ETİKETLER
Deprem
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
Vedat Işıkhan
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