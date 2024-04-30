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Ekonomi
TRT Haber 30.04.2024 14:29

Deprem bölgesi için mücbir sebep hali uzatıldı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya illeri ile Gaziantep'in İslâhiye ve Nurdağı ilçelerinde mücbir sebep halini 31 Ağustos 2024 tarihine kadar uzattıklarını açıkladı.

Deprem bölgesi için mücbir sebep hali uzatıldı

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Deprem Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Vedat Işıkhan
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