Bakan Bolat: Bakanlık bütçemizin yüzde 60'ını ihracatçılar için harcıyoruz

İhracatta Türkiye Yüzyılı Zirvesi'nde konuşan Ticaret Bakanı Bolat, Türkiye'nin dış ticaret hacminin artmasında ihracatçıların büyük payının olduğunu kaydederek, küresel ekonomik şartların zorluğu göz önünde bulundurulduğunda dış ticarette karşılaşılan zorlukların inkar edilemeyeceğini söyledi.

Bolat, 2002 yılından bu yana Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu güçlü irade, başarılı siyasi yönetim, siyasi istikrar ve başarılı ekonomik performans sayesinde tüm zorluklara göğüs gerdiklerini anlattı.

Türkiye'nin bölgesel ve küresel krizler arasında kendine güçlü bir gelecek inşa etme mücadelesi verdiği bu dönemde ihracatçıların çabalarının çok kıymetli olduğunu anlatan Bolat, dünya genelinde yaşanan jeopolitik gerilimler ile küresel ekonomideki belirsizlik ve risklerin hala ortadan kalkmadığını bildirdi.

Bolat, dünya ticaretinin ve küresel ekonominin ivme kaybetmesine rağmen Türkiye'nin 14 çeyrektir büyümesini sürdürdüğüne işaret ederek, 2023'te milli gelirin ilk kez 1 trilyon 118 milyar dolara ulaştığını anımsattı.

Mayıs 2023'te 60,1 milyar dolar olarak gerçekleşen yıllıklandırılmış cari işlemler açığının, sonraki aylarda toplam 28,3 milyar dolar azalarak şubatta 31,8 milyar dolara gerilediğini kaydeden Bolat, "Böylece dövize ihtiyaç duymamız azaldı. Döviz yeterliliğimiz arttı ve kurun üzerindeki yukarı yönlü baskılar da bu anlamda azalmış oldu. Bu da enflasyonla mücadeleye katkı yaptı ve bu çabalar devam edecek. Bunu nasıl sağladık? Bunu mal ve hizmet ihracatımızdaki artışları devam ettirerek sağladık. Mal ve hizmet sektöründe döviz gelirlerimizi arttırdık." diye konuştu.

"İthalat noktasında gerekli tedbirleri alıyoruz"

Bakan Bolat, geçen yıl 255,4 milyar dolarlık mal ihracatı ve 100 milyar dolarlık hizmet ihracatı yaptıklarını, toplamda 355,5 milyar dolar döviz topladıklarını belirterek, şu açıklamalarda bulundu:

"Bu parayı kazanmak kolay değil. İhracat yaparak, büyük rakiplerle rekabet ederek, gıdım gıdım topladığımız dövizleri saçarak harcamak istemiyoruz. O yüzden ithalat noktasında da gerekli tedbirleri alıyoruz. Zorunlu olan ithalatı yapmaya devam ediyoruz ama ithalatta bazı haksız ve yasa dışı ticaret noktalarında, ülkemizin pazarlarına hücum etmek isteyenlere karşı Dünya Ticaret Örgütünün izinleri doğrultusunda onları almaya devam ediyoruz ve bundan taviz vermeyeceğiz."

"Türk ürünlerinin kalitesi konusunda övgü dolu sözler işitiyoruz"

Ticaret Bakanı Bolat, 2002 yılında 14 milyar dolar olan hizmet ihracatının 2023'te 100 milyar dolara ulaştığını, yurt dışı müteahhitlik sektörünün geçen yılı yaklaşık 28 milyar dolarlık proje değeri büyüklüğüyle kapattığını söyledi.

Bolat, "Cumhuriyet'imizin 100. yılının sonunda 500 milyar dolarlık proje bedeline de ulaşmış olduk. Bu dönemde müteahhitlerimiz için en önemli pazarlar, birincisi sırada Suudi Arabistan, Irak ve savaş bittiği takdirde ki yeniden imar çalışmaları başlayan Ukrayna önemli pazarlar. Vietnam da ümit vadediyor. Afrika'da önemli projeler de var. Ayrıca Avrupa'ya da açıldı müteahhitlerimiz." ifadelerini kullandı.

Türk malı imajında yaşanan değişime işaret eden Bolat, "Bundan 30 yıl önce yabancılarla karşılaştığımızda Türk malı imajıyla alakalı dudak bükmeler, biraz böyle burun kıvırmalarla karşılaşıyorduk. Bugün dünyanın neresine gidersek gidelim, meslektaşlarımızla görüşmelerde Türk sanayi ürünlerinin, tarım ürünlerinin ve hizmetler sektörlerinin kalitesi konusunda övgü dolu sözler işittikçe gerçekten gurur duyuyoruz, iftihar ediyoruz, yüzümüz neşe saçıyor." diye konuştu.

Bolat, Türkiye'de bulunan 19 serbest ticaret bölgesinin, dış satıma yönelik üretim faaliyetleri ile yüksek teknolojili ürün ihracatına önemli katkılar sunduğuna değinerek, serbest bölgelerin sayısını artırmak için çalışmaların sürdüğünü söyledi.

"İhracatçılarımıza toplam 33 milyar lira destek ödemesi gerçekleştirdik"

Ticaret Bakanı Bolat, Bakanlık olarak 2002-2023 döneminde ihracatçılara toplam 33 milyar lira destek ödemesi gerçekleştirdiklerini belirterek, "Sadece 2023 yılında mal ve hizmet ihracatı için 11,7 milyar liralık desteğimizi, 2024'te yaklaşık iki katına, 21,5 milyar liraya çıkararak ihracatçılarımızın kullanımına tahsis ediyoruz. Bakanlık bütçemizin yüzde 60'ını ihracatçılar için harcıyoruz. Eğer ihracat için daha fazla destek lazım olursa da, söz veriyoruz, biz bunu Hazine ve Maliye Bakanlığı'mızdan almaya çalışacağız." şeklinde konuştu.

Uzak Ülkeler ve İslam Ülkeleri İhracatı Geliştirme stratejilerinin etkisini artırmak amacıyla, bu ülkelerde faaliyet gösteren ihracatçıların Marka ve TURQUALITY ve birim kira destek sürelerini yenilediklerini anlatan Bolat, Bakanlığın ihracatçılara kapısının açık olduğunu bildirdi.

Bolat, "İhracatçılarımızın yeşil dönüşümüne her bir evrede rehberlik edecek Yeşil Mutabakata Uyum Projesi Desteği kapsamında şirketlerimiz tarafından alınan danışmanlık hizmeti giderlerini 5 yıl süresince yüzde 50 oranında ve toplamda 10 milyon liraya kadar destekleyeceğiz." ifadesini kullandı.

Ticaret Bakanlığı olarak ihracatı en yüksek düzeyde gerçekleştirme gayreti içerisinde olduklarını vurgulayan Bolat, daha çok üreterek ve daha yüksek katma değerli ihracat yaparak ülkeyi daha ileriye götüreceklerini sözlerine ekledi.