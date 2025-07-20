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Ekonomi
AA 20.07.2025 11:42

Deniz salyangozu ihracatı 6 ayda 4,5 milyon dolar kazandırdı

Türkiye, deniz salyangozu ihracatından yılın ilk yarısında 4 milyon 561 bin 178 dolar gelir sağladı.

Deniz salyangozu ihracatı 6 ayda 4,5 milyon dolar kazandırdı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) verilerinden derlenen bilgiye göre, ocak-haziran döneminde 5 ülkeye 437 ton deniz salyangozu satıldı. Böylelikle ihracattan 4 milyon 561 bin 178 dolar kazanç sağlandı.

Söz konusu dönemde Güney Kore, Çin Halk Cumhuriyeti ve Tayvan en fazla dış satım yapılan ülkeler oldu.

Güney Kore'ye 2 milyon 76 bin 716, Çin Halk Cumhuriyeti'ne 839 bin 350 ve Tayvan'a da 612 bin 203 dolarlık deniz salyangozu ihracatı yapıldı.

Bunun dışında Japonya ve ABD'ye de deniz salyangozu ihraç edildi.

"Türkiye'de tüketilmeyen bir ürünün ihraç edilmesi önemli"

DKİB Yönetim Kurulu Başkanı Saffet Kalyoncu, deniz salyangozunun iç pazarda tüketimi olmadığını, tamamen ihracata yönelik avlandığını söyledi.

Deniz salyangozunun en önemli ihraç pazarının Uzak Doğu ülkeleri olduğunu dile getiren Kalyoncu, "Yılın ilk yarısını geride bıraktık. Her dönem olduğu gibi bu dönem de önemli pazarımız Uzak Doğu ülkeleri oldu. Bu doğrultuda mevcut pazar payımızı artırmayı, yeni pazarlara da açılmayı hedefliyoruz. Türkiye'de tüketilmeyen bir ürünün ihraç edilmesi önemli" diye konuştu.

Kalyoncu, sektörün sürdürülebilirliğinin önemli olduğuna dikkati çekerek, "Avcılığın belirli dönemlerde ve kotalar çerçevesinde yapılması hem stokların korunması hem de ekosistemin dengesi açısından kritik öneme sahip. Bu nedenle ilgili bakanlıklarımızın uyguladığı av yasakları ve denetim süreçleri sektörün uzun vadeli geleceği için büyük önem taşımaktadır" dedi.

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