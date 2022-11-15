İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği'nden (İDDMİB) yapılan açıklamaya göre, Türkiye’nin ihracatı 209 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Toplam ihracata 12,3 milyar dolarlık katkı ise demir ve demir dışı metaller sektöründen geldi. 12,3 milyar dolarlık ihracatla genel ihracattan yüzde 5 pay alan sektör, sanayi sektörleri arasında en çok ihracat yapan altıncı sektör oldu.

Demir ve demir dışı metaller sektörünün Ekim 2022 ihracatı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,8 artışla 1,06 milyar dolar olarak gerçekleşti.

En çok ihracat Almanya’ya

Açıklamada görüşlerine yer verilen İDDMİB Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Tecdelioğlu, sektörün ihracatının geçen yılın aynı döneme göre yüzde 22’lik bir artış gösterdiğine dikkati çekti:

"Ocak-ekim döneminde sektörümüzün ihracatı miktar olarak yüzde 4,6 artışla 2,6 milyar ton seviyesinde gerçekleşti. Demir ve demir dışı metaller sektörünün ocak-ekim döneminde birim ihraç fiyatı önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 17 artışla kilogram başına 4,65 dolara ulaştı. Bu dönemde en çok ihracatımız 1,7 milyar dolar ile Almanya’ya gerçekleşti. İkinci sıradaki İtalya’ya 915 milyon dolar, üçüncü sırada yer alan ABD’ye ise 785 milyon dolar ihracat gerçekleştirildi."

Tamamlayıcı sektörler hakkında da bilgi veren Çetin Tecdelioğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bakır sektörü ihracatı ocak-ekim döneminde, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11,25 artış ile 2 milyar doları aştı. Armatür sektörü ihracatında da söz konusu dönemde yaşanan artış yüzde 9,56 oldu ve ihracat 3,3 milyar dolar olarak gerçekleşti. Diğer bir tamamlayıcı sektörümüz olan döküm ihracatı yüzde 3,76 artışla 8,1 milyar dolar seviyesine geldi. Alüminyum sektörünün ihracatında yüzde 36,52’lik artış yaşanırken, ihracat geliri 5,4 milyar doları aştı. Yüzde 11,9’luk artışın yaşandığı hırdavat sektöründe de 2 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirildi. Ocak-ekim döneminde genel mutfak sektörünün ihracatında yaşanan artış yüzde 0,07 oldu. İhracat miktarı ise 4,9 milyar olarak gerçekleşti. Yapı malzemeleri sektörünün ihracatı yüzde 14,18 artış ile 29,4 milyar dolar olurken, metal ambalaj sektörünün ihracatı yüzde 26 artış ile 417,3 milyon dolar olarak gerçekleşti.”

Alüminyum ürün grubu ilk sırada

Tecdelioğlu, İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği üye sayısının bir önceki aya göre 7 bin 272’den 7 bin 430’a ulaştığını aktardı:

“Ekim döneminde demir ve demir dışı metaller alt sektör ihracatında alüminyum ürün grubu 439 milyon dolar ile değer bazında ilk sırada yer aldı. Alüminyum sektörünü 217 milyon dolar ile demir çelik mamulleri, 208 milyon dolar metaller sektörü, 168 milyon dolar ile de bakır ürün grupları takip etti. Bakır sektörü ürün grubunda bakır teller ihracatında dünyada ve Avrupa’da ilk sırada yer alıyor. Diğer bakır alaşımları ihracatında ise dünyada ikinci sırada yer alırken, Avrupa’ya ihracatta ilk sırada yer alıyoruz.

Sektör olarak ihracatımızda artışın devam etmesi bizleri sevindiriyor. Ülkemizin ekonomisine ihracatımızla katkı vermeye devam edeceğiz. Gerçekleştirdiğimiz ihracatla sanayi sektörleri arasında en çok ihracat yapan altıncı sektör olduk. Burada üst sıralara tırmanmak için üyelerimizle birlikte hareket edip, Türkiye’nin ihracatına daha fazla katkı sağlamak için var gücümüzle çalışacağız.”