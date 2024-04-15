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Ekonomi
AA 15.04.2024 12:32

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: İstihdam dostu politikalar izlemeye devam edeceğiz

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, "Şubat ayında istihdamımız 32,4 milyonu aşarken, yüzde 49,3'e ulaşan istihdam oranımız da tarihimizin en yüksek seviyelerinde seyretmeye devam etmektedir" açıklamasını yaptı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: İstihdam dostu politikalar izlemeye devam edeceğiz

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK), şubat ayı iş gücü istatistiklerini değerlendirdi.

Mevsimsel etkilerden arındırılmış verilere göre 2024 Şubat ayı işsizlik verisinin yüzde 8,7 oranıyla bir önceki aya ve OVP beklentilerine göre iyi performans gösterdiğini vurgulayan Yılmaz, genç işsizliğin, bir önceki yılın aynı ayına göre 3,1 puanlık iyileşme kaydederek yüzde 15,6'ya düştüğünü belirtti.

Kadınlarda işsizlik oranının ise yüzde 11,3'lük oranla yaklaşık 10 yılın en düşük seviyesine indiğinin altını çizen Yılmaz, şunları kaydetti:

"Şubat ayında istihdamımız 32,4 milyonu aşarken, yüzde 49,3'e ulaşan istihdam oranımız da tarihimizin en yüksek seviyelerinde seyretmeye devam etmektedir. Önümüzdeki dönemde ekonomik istikrarı devam ettiren politikaların yanı sıra özellikle genç ve kadınlar başta olmak üzere iş gücü potansiyelini harekete geçirecek istihdam dostu politikalar izlemeye ve programımızı kararlılıkla uygulamaya devam edeceğiz."

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İstihdam Cevdet Yılmaz
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