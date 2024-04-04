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Ekonomi
TRT Haber 04.04.2024 14:37

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, dış ticaret verilerini değerlendirdi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Dış ticaret dengesindeki olumlu gidişat, önümüzdeki dönemde cari açık üzerindeki baskıyı azaltmaya devam edecektir. İlk çeyrek gelişmelerinden hareketle, 2024 yılı cari açığımızın milli gelire oranının OVP’de öngörülen yüzde 3,1’in oldukça altında geleceği tahmin edilmektedir" açıklamasını yaptı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, dış ticaret verilerini değerlendirdi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, dış ticaret verilerini değerlendirdi.

Yılmaz, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

İstikrarlı ve sürdürülebilir büyümenin sağlanmasında cari açığın azaltılması temel hedeflerimiz arasındadır.

2024 yılı birinci çeyreğinde, geçen yılın aynı dönemine göre ithalatımız yüzde 12,6 oranında azalırken ihracatımız yüzde 3,6 oranında artmıştır. Dış ticaret açığımız aynı dönem itibarıyla 34,8 milyar dolardan 20,5 milyar dolara gerileyerek, 2024 yılı birinci çeyreğinde yüzde 41,2 oranında azalmıştır.

Türkiye'nin Mart ayı ihracatı 22,5 milyar dolar olarak gerçekleşti
Türkiye'nin Mart ayı ihracatı 22,5 milyar dolar olarak gerçekleşti

Dış ticaret dengesindeki olumlu gidişat, önümüzdeki dönemde cari açık üzerindeki baskıyı azaltmaya devam edecektir.

İlk çeyrek gelişmelerinden hareketle, 2024 yılı cari açığımızın milli gelire oranının OVP’de öngörülen yüzde 3,1’in oldukça altında geleceği tahmin edilmektedir.

Dünya ticaretinde büyümenin tarihsel ortalamalarının altında seyrettiği, ana pazarımız olan Avrupa’da durgunluk yaşanan bir dönemde ihracatçılarımızın yüksek performansını tebrik ederiz. Büyümede dengeli bir yaklaşım çerçevesinde ihracatçılarımızın yanında olmaya devam edeceğiz. 

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Cevdet Yılmaz İhracat
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