Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen "Çoruh Havzası Projeleri" kapsamında barajlar şehri haline gelen Artvin'de, Muratlı, Borçka, Deriner ve Artvin barajlarında, hizmete alındıkları tarihten itibaren toplam 25,6 milyar kilovatsaat enerji üretildi.

Ekonomiye katkısı 6 milyar lirayı aştı

Çoruh'un gerdanlıkları olarak adlandırılan bu baraj ve HES’lerin ülke ekonomisine katkısı ise 6 milyar 19 milyon liraya ulaştı.

Artvin DSİ 26. Bölge Müdürü Celal Tokalak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye ve dünyanın en hızlı akan nehirleri arasında olan Çoruh Nehri üzerinden yapılan ve yapımı devam eden baraj ve HES projeleri ile kentin barajlar şehri haline geldiğini söyledi.

Barajların ülkenin enerjide dışa bağımlılığını azaltılması noktasında çok büyük stratejik önem arz ettiğini kaydeden Tokalak, bu barajlarda üretilen enerjinin ülke ekonomisine ciddi katkılar sağladığını söyledi.

Deriner Barajı'nda en verimli yıl 2018

Kendi sınıfında temelden 249 metre yüksekliği ile Türkiye'nin en yüksek, Avrupa'nın 4'üncü ve dünyanın 6'ncı en yüksek barajı olma özelliğini sahip Deriner Barajı'nın sahip olduğu teknik özellikleriyle mühendislik harikası olarak bir çok ödüle laik görüldüğünü kaydeden Tokalak, "1 milyar 969 milyon metreküp su biriktirme hacmine sahip Deriner Barajı'nın yıllık 2 milyar 118 milyon kilovatsaat enerji üretim kapasitesi mevcut. Bu barajımızda 2018 yılında, 2 milyar 3 milyon kilovatsaat enerji üretilerek bugüne kadarki yıllık en yüksek enerji üretimi sağlamıştır." dedi.

“750 bin kişinin yıllık enerji ihtiyacını karşılamaktadır”

Tokalak, Deriner’de enerji üretimine 2013 yılı sonundan itibarıyla başlandığını anımsatarak, "Bu barajımızda 1 Ocak 2019 tarihine kadar toplam 8,7 milyar kilovatsaat enerji üretilmiş olup, karşılığında 2 milyar 9 milyon lira milli ekonomiye katkıda sağlanmıştır. Bu da 750 bin kişinin yıllık enerji ihtiyacını karşılamaktadır." ifadelerine yer verdi.

Muratlı Barajı'nda hedeflerin üzerinde enerji üretimi

Çoruh Nehri üzerinde 2005 yılında tamamlanarak hizmete alınan ilk baraj olan Muratlı Barajı'nın temelden 49 metre yüksekliği ve 74 milyon 80 bin metreküp su biriktirme hacmine ile yıllık 444 milyon 23 bin kilovatsaat enerji üretim kapasitesine sahip olduğunu hatırlatan Tokalak şöyle devam etti:

"Artvin Muratlı Barajı'nda üretilen enerji ile 155 bin kişinin yıllık enerji ihtiyacını karşılanıyor. Bu barajımızın, 2018 yılında kendi rekoru kırılarak yaklaşık 463 milyon kilovatsaat enerji üretimi yapılmıştır. Planlamada ön görülen rakam ise 444 milyon kilovatsaatti. Bunun mali karşılığı ise 105 milyon lira. Üretime başlandığı tarihten 1 Ocak 2019 tarihine kadar toplam 5,4 milyar kilovatsaat enerji üretilerek karşılığında 1 milyar 241 milyon lira gelir elde edildi."

Artvin Borçka barajında tam isabet

Tokalak, 2007’de hizmete giren ve temelden 146 metre yüksekliği ve 418 milyon 98 bin metreküp su biriktirme hacmine sahip Borçka Barajı'nda da 1 Ocak 2019 tarihine kadar toplam 9,9 milyar kilovatsaat enerji üretildiğini dile getirerek, bunun milli ekonomiye katkısının 2 milyar 275 milyon lira olduğunu söyledi.

Yıllık 360 bin kişinin elektrik ihtiyacının karşılama gücüne sahip Borçka Barajı’nda 2018 hedeflerine ulaşıldığını kaydeden Tokalak, "Borçka barajında 2018 yılında üretilen enerji 1 milyar kilovatsaati geçerek planlamada ön görülen enerji üretimine ulaştı. Bu sayede yıllık bazda ülkemize katkısı yaklaşık 250 milyon lira oldu." ifadesini kullandı.

Tokalak, Çoruh Nehri üzerinde 2015 yılında yapımı tamamlanarak hizmete alınan Artvin Barajı'nın ise üretime başladığı tarihten itibaren 2,1 milyar kilovatsaat enerji üreterek ülke ekonomisine 494 milyon liralık gelir sağladığını vurguladı.

Yıllık 355 bin kişinin elektrik ihtiyacını karşılayacak Artvin Barajı'nın yüksekliğinin 180 metre olup 167 milyon metreküp su biriktirme hacmine sahip olduğuna değinen Tokalak, "Bu rakamlara baktığımızda, Deriner, Muratlı, Borçka ve Artvin barajlarından üretilen enerji ile 2019 yılı Ocak ayı rakamlarıyla milli ekonomiye 6 milyar 19 milyon liralık katkı sağlanmıştır." diye konuştu.

Kaynak: AA