COP31 süreci için dijital katılım platformu hayata geçirildi

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin 31. Taraflar Konferansı (COP31) sürecine yönelik oluşturulan dijital merkez, devlet dışı aktörlerin görüş ve önerilerini herhangi bir kısıtlama olmadan paylaşabileceği bir platform sunuyor.

Sıfır Atık Hareketi Kurucusu, Birleşmiş Milletler Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu Başkanı ve Sıfır Atık Vakfı Onursal Başkanı Emine Erdoğan’ın himayelerinde yürütülen çalışmalar kapsamında oluşturulan merkez, COP31 yolunda tüm paydaşlar için dijital bir koordinasyon üssü olarak konumlanıyor.

Emine Erdoğan'ın "sürdürülebilir dönüşüme ivme kazandıracak" bir platform olarak nitelendirdiği söz konusu dijital merkez, sivil toplum kuruluşları, özel sektör temsilcileri ve vatandaşların görüşlerini ortak bir zeminde buluşturmayı amaçlıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sıfır Atık Vakfı Başkanı ve COP31 Yüksek Düzeyli İklim Şampiyonu Samed Ağırbaş, platform aracılığıyla 197 ülkeden talep ve örneklerin toplandığını belirtti.

COP31 sürecinde alınacak kararların toplumda karşılık bulmasının önemine değinen Ağırbaş, "Fikir ve önerileri COP31'de masaya sunacağız. Alınan kararların toplumların gerçekliğiyle bağdaşması gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Katılımcılar uzmanlık alanlarına göre görüş ve projelerini detaylı şekilde iletebiliyor

COP31 Dijital Koordinasyon Merkezi ile, 9-20 Kasım 2026 tarihlerinde Türkiye'de düzenlenecek zirve öncesinde, internet sitesi üzerinden "Fikrini Paylaş" bölümü aracılığıyla katılımcılar, uzmanlık alanlarına göre görüş ve projelerini detaylı şekilde iletebiliyor.

Başvurularda fikirlerin tematik odağı, iklim ve sürdürülebilirlik gündemiyle uyumu, hedef kitlesi ve beklenen etkisi gibi başlıklarda kapsamlı bilgiler talep ediliyor.

Sunulan projelerin ölçeklenebilirliği, yaygınlaştırılabilirliği ve hazırlık seviyesi gibi kriterler de değerlendirme sürecinde dikkate alınıyor.

Kurumlar için "Paydaş Ol" imkanı

Platformda yer alan "Paydaş Ol" bölümü üzerinden ise kurumların COP31 Türkiye sürecine katkı sağlaması hedefleniyor.

Bu kapsamda kuruluşlar, ulusal ve uluslararası deneyimlerini paylaşarak Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi öncelikleri doğrultusunda ortaklıklar geliştirebiliyor.

Platform aracılığıyla paydaşlar, ulusal pavilyonlar, yan etkinlikler, tematik programlar, politika diyaloğu, bilgi ürünleri, pilot projeler, kapasite geliştirme faaliyetleri, uluslararası ortaklıklar ile iletişim ve yaygınlaştırma gibi başlıklarda katkı sunabiliyor.