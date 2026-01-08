CMK kapsamında avukatlara yapılacak ödeme miktarları belli oldu

Buna göre soruşturma evresinde takip edilen işler için avukatlara 4 bin 27, sulh ceza hakimliklerinde takip edilen işler için de 6 bin 273 lira ödeme yapılacak.

Asliye ceza mahkemelerinde takip edilen davalar için avukatlara 6 bin 904, seri muhakeme usulü uyarınca takip edilen işler için 2 bin 883, ağır ceza mahkemelerinde takip edilen davalar için de 12 bin 387 lira ödenecek.

Çocuk mahkemelerinde takip edilen davalar için avukatlara 6 bin 904, çocuk ağır ceza mahkemelerinde takip edilen davalar için ise 12 bin 387 lira ödeme yapılacak.

İcra ceza ile fikri ve sınai haklar ceza mahkemesi gibi mahkemeler ile infaz hakimliklerinde takip edilen davalar için avukatlara 6 bin 904 lira, bölge adliye mahkemelerinde görülen duruşmalı davalar için 12 bin 387 lira, Yargıtayda görülen duruşmalı davalar için ise 13 bin 945 lira ödenecek.

Tarife, 1 Ocak'tan itibaren geçerli sayılacak.