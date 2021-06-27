Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan Çiğ Süt Desteği ve Süt Piyasasının Düzenlenmesi Uygulama Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlandı.

​​​​​​​Tebliğle çiğ süt üretimi ve kalitesi ile uygulanan hayvancılık politikalarının etkinliğinin artırılması, çiğ süt üretiminde sürdürülebilirliğin sağlanması ve yetiştiricilerin desteklenmesi amaçlanıyor.

Hayvanların kayıtlı olması gerekecek

Destek, ürettiği çiğ sütü, süt işleme tesislerine, fatura-makbuz karşılığında kendisi, üretici ve yetiştirici örgütü vasıtasıyla satan ve Bakanlık Süt Kayıt Sistemi (BSKS) Veri Tabanı'na aylık olarak kaydettiren bir üretici ve yetiştirici örgütüne üye ya da ortak yetiştiricilere ödenecek.

Üretmiş olduğu çiğ sütü, üretici örgütleri aracılığıyla süt ürününe çevirerek Et ve Süt Kurumuna satan üreticiler desteklemeden yararlanacak. Desteklemede, 1 kilogram süt ürünü eş değeri süt miktarı esas alınacak.

Çiğ süt desteklemesinden yararlanacak işletme ve sütün elde edildiği hayvanların TÜRKVET'e kayıtlı olması gerekecek.

Fazla ödemelerin 1 ay içinde iade edilmesi gerekiyor

Destekleme ödemeleri kamu kaynağı olduğu için hak sahibinin hesabına aktarılmadan önce, haciz-icra, temlik ve benzeri işlemler yapılmayacak.

İdari hata sonucu yapılan fazla ödemeyi kendilerine tebliğ edildiği tarihten itibaren bir ay içinde iade etmeyenler 5 yıl hiçbir destekleme programından yararlandırılmayacak.