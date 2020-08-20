Haber Giriş: Kaynak: AA
Çiftçi Kayıt Sistemi'ne başvuru süresi uzatıldı
Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) kaydını yaptıramayan çiftçiler için müracaat süresi 1 Eylül'e kadar uzatıldı.
Tarım ve Orman Bakanlığının, "Çiftçi Kayıt Sistemi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"i, Resmi Gazete'de yayımlanarak, 30 Haziran'dan itibaren geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.
Buna göre, 2020 üretim yılına ilişkin 30 Haziran'a kadar ÇKS kaydını yaptıramayan çiftçiler için süre 1 Eylül'e kadar uzatıldı.
Etiketler: çiftçi kayıt sistemi ÇKS çiftçi kayıt sistemi başvuruSon Güncelleme: 20 Ağustos 2020 Perşembe 08:53
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