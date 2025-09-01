Açık 17.2ºC Ankara
Ekonomi
DHA 01.09.2025 05:40

Çiftçi Kayıt Sistemi başvuruları bugün başlıyor

Çiftçilerin 2026 üretim yılı Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) başvuruları bugün başlayacak, 31 Aralık'ta sona erecek.

Çiftçi Kayıt Sistemi başvuruları bugün başlıyor

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan 'Çiftçi Kayıt Sistemi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik', Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, 2026 üretim yılı ÇKS başvuruları bugün başlayacak ve 31 Aralık'ta sona erecek. Ayrıca mülkiyeti kamuya ait arazilerde üretim yapan çiftçiler, kira sözleşmesinin bulunmaması durumunda 'Taahhütname' ile başvuru yapabilecek.

Kamu arazilerine taahhütname ile başvuran çiftçilerin tarımsal desteklerden yararlanabilmesi için kira sözleşmesini ibraz etmeleri gerekiyor. Kira fesih işlemlerinde, arazi üzerinde ürün varsa kira sözleşmesi ürünün hasat tarihi itibarıyla sona erecek.

Değişiklik başvuruları her yıl 30 Haziran tarihine kadar yapılabilecek

Çiftçiler, belirtilen süre dışında da ürün değişikliği talebinde bulunabilecek. Bu talepler, üretim yılı sonuna kadar tespit komisyonu tarafından değerlendirilebilecek. Üretim bilgilerinde bakanlık tarafından farklılık olduğunun tespiti halinde ise re'sen düzeltmeler yapılabilecek.

Yönetmeliğe göre arazinin sulama durumuna ilişkin değişiklik başvuruları her yıl 30 Haziran tarihine kadar yapılabilecek. Bu tarihten sonra gelen talepler ise üretim yılı sonuna kadar tespit komisyonu tarafından değerlendirilebilecek.

Çiftçi Çiftçi Kayıt Sistemi Tarım ve Orman Bakanlığı
