Ülke genelinde yaklaşık 55 bin dekarlık alanda üretilen çiçekler, yılbaşı, sevgililer, kadınlar ve anneler günü gibi özel günler başta olmak üzere yıl boyunca hem iç piyasaya hem de yurt dışına satılıyor.

Kesme çiçek, iç mekan, dış mekan bitkileri, çiçek soğanları ve çelenk ihracatını bünyesinde toplayan Süs Bitkileri ve Mamulleri İhracatçıları Birliği verilerine göre, geçen yıl yurt dışına büyük bir bölümü karanfil olmak üzere 505 milyon dal çiçek satışı yapıldı.

Süs Bitkileri ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Yılmaz, salgın nedeniyle 2020'ye kötü başladıklarını ancak haziranda sevindirici sevkiyatlar yaptıklarını söyledi.

İhracat yoğunluğunun temmuz ve ağustosta da devam ettiğini anlatan Yılmaz, yıl sonunda ise karamsar tablodan uzak bir ihracat rakamıyla karşılaştıklarını belirtti.

Salgına rağmen sektörün yılı mutlu bitirdiğine değinen Yılmaz, "Aslında hedefimiz daha yüksekti ama salgın gibi dünyayı etkisi altına alan küresel sorun karşısında ulaştığımız rakam son derece sevindirici." dedi.