Limanları ve üretim tesisleriyle Türkiye'nin uluslararası ticaretinde önemli bir yere sahip olan Kocaeli, dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (Covid-19) salgınına rağmen geçen yıl ihracatta üst sıralarda yer almayı başardı.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, kent geçen yılın aralık ayında 1 milyar 420 milyon 272 bin dolarla aylık bazda 2020'nin en yüksek ihracat rakamına ulaştı.

Aralık ayında gelen rekorla geçen yılın tamamında ihracat hacmi 12 milyar 271 milyon 117 bin doları gören kentten söz konusu dönemde 184 ülke ve bölgeye sevkiyat yapıldı.

İhracat liginde İstanbul ve Bursa'nın ardından üçüncü sırada yer alan Kocaeli'nin geçen yılın tamamında 169 milyar 514 milyon dolar olarak kayıtlara geçen ülke ihracatındaki payı yüzde 7,2 oldu.

İhracatın lokomotifi otomotiv ve kimya sektörü

Kentin geçen yıl ihracatının yüzde 69'una karşılık gelen 8 milyar 485 milyon 351 bin dolarlık kısmını, otomotiv ve kimya sektöründe faaliyet gösteren firmalar gerçekleştirdi.

Ford Otosan, Hyundai Assan, Honda Türkiye ve Anadolu Isuzu gibi ana üreticilerin yanı sıra çok sayıda tedarik firmasına ev sahipliği yapan Kocaeli'nin 2020'de bu sektördeki ihracatı 5 milyar 814 milyon 726 bin dolar oldu.

Kimya sektörü 2 milyar 670 milyon 625 bin dolarla ikinci sırada yer alırken, bunu 789 milyon 414 bin dolarla çelik, 755 milyon 444 bin dolarla demir ve demir dışı metaller, 610 milyon 559 bin dolarla elektrik-elektronik sektörü takip etti.

Kentte geçen yıl süs bitkileri, hazır giyim ve konfeksiyon, gemi ve yat firmalarının ihracatındaki artışlar dikkati çekti.

Bu dönemde hazır giyim ve konfeksiyon sektörünün ihracatı yüzde 110 artarak 72 milyon 479 bin dolar oldu. 23 milyon 871 bin dolarlık ihracata imza atan gemi ve yat sektörü de bu alandaki performansını yüzde 50 artırdı.

Kentin süs bitkileri ihracatı yüzde 745'lik artışla 788 bin dolar olarak kayıtlara geçti.

Lider ihraç pazarı Birleşik Krallık

Kocaeli, İzmit Körfezi'nin etrafında kurulu 35 liman tesisiyle Türkiye'nin adeta "dünyaya açılan kapısı", Avrupa'nın ise en büyük 7'nci limanı konumunda bulunuyor.

Kısa bir süre önce Türkiye ile Serbest Ticaret Anlaşması imzalayan Birleşik Krallık, geçen yıl Kocaeli'den en fazla ihracat yapılan ülke oldu. 2020'de bu ülkeye 1 milyar 219 milyon 329 bin dolarlık dış satım gerçekleştirildi.

Slovenya 957 milyon 812 bin dolarla Kocaeli'nin en büyük ikinci ihracat pazarı olurken, bu ülkeyi 940 milyon 783 bin dolarla Almanya, 810 milyon 91 bin dolarla Belçika, 727 milyon 506 bin dolarla Hollanda izledi.