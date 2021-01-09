Ev ve Mutfak Eşyaları Sanayicileri ve İhracatçıları Derneği'nden (EVSİD) yapılan açıklamaya göre, üretim, ihracat ve istihdam odaklı çalışan sektörün 2020 yılı ihracatı önceki yıla göre salgına rağmen yüzde 0,1 artış gösterdi.

En fazla ihraç edilen ürün grubu yüzde 35,5 ile elektrikli küçük ev aletleri olurken, onu yüzde 31,3 ile metal mutfak eşyaları, yüzde 17, 3 ile plastik ev ve mutfak eşyaları, yüzde 11,4 ile cam sofra ve mutfak eşyaları ve yüzde 4,4 ile seramik-porselen mutfak eşyaları takip etti.

En çok ihracat Avrupa ülkelerine yapıldı

Sektörün geçen yıl yaptığı toplam ihracatın yüzde 54,8'i Avrupa ülkelerine gerçekleştirildi. Avrupa'yı yüzde 23,2 ile Orta Doğu, yüzde 14,5 ile Afrika, yüzde 2,1 ile ABD, yüzde 1,9 ile Latin Amerika ve yüzde 0,6 ile Asya izledi.

Avrupa kıtasında en fazla ihracat gerçekleştirilen ülkeler İngiltere, Fransa, Almanya, İtalya, İspanya ve Rusya şeklinde sıralandı. Orta Doğu'da ise en yüksek ihracat Irak, Suudi Arabistan, İsrail ve Mısır'a yapıldı.