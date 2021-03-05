8 Mart Dünya Kadınlar Günü ve İngilizlerin 14 Mart'ta kutladıkları Anneler Günü nedeniyle artan sevkiyatlar dolayısıyla yoğunluk yaşayan sektör, ihracatta en iyi dönemlerinden birini geçiriyor.

Süs Bitkileri ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Yılmaz, Kadınlar Günü için tırla sevkiyatların bittiğini, ekstra taleplere ise uçaklarla cevap verdiklerini söyledi.

Sadece 8 Mart için yaklaşık 8 milyon dolar değerinde 60 milyon dal çiçek ihracatı gerçekleştirildiğini dile getiren Yılmaz, İngilizlerin Anneler Günü'nü 14 Mart'ta kutladığını ve bu dönem için sevkiyatların devam ettiğini, yaklaşık 10 gün daha yurt dışına çiçek satışı yapılacağını belirtti.

Sektör, 125 milyon dolar olan ihracat hedefine koşuyor

Kesme çiçekte ihracat rakamlarının yüz güldürücü nitelikte olduğunu vurgulayan Yılmaz, şöyle devam etti:

Sevgililer Günü ile başlayan hareketlilik artarak devam ediyor. Sektör olarak çok iyi bir dönemden geçiyoruz. Taleplere yetişemez pozisyondayız çünkü Kenya, Kolombiya ve Ekvator gibi ülkelerde ulaşım fiyatlarının yüksekliği nedeniyle rekabetçi olamıyorlar. Bu da bize olumlu olarak yansıyor. Geçen yıla göre de yaklaşık yüzde 20'ye yakın bir ihracat artışı gerçekleştirdik. Bu yıl için 125 milyon dolarlık bir ihracat hedefimiz var. Bunu da rahat yakalayabileceğimizi görüyoruz. Özellikle kesme çiçek ihracatında rekor diyebileceğimiz rakamlara ulaşıyoruz.