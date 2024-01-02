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Ekonomi
AA 02.01.2024 11:17

Çiçek sektöründe 180 milyon dolarlık ihracat hedefi

Geçen yılı yaklaşık 140 milyon dolarlık ihracatla kapatan çiçek sektörü, 2024'te yurt dışına 180 milyon dolarlık ürün satarak pazar payını artırmayı hedefliyor.

Çiçek sektöründe 180 milyon dolarlık ihracat hedefi
[Fotograf: AA]

Florasında 3 bin 500'den fazla endemik bitki türünü barındıran Türkiye, özellikle kesme çiçek, iç ve dış mekan bitkileri, çiçek soğanları, fide, fidan, çelenk ve yosun gruplarında önemli miktarda ihracat gerçekleştiriyor.

Sera ve yaylada yıl boyunca üretim yapan sektör, ağırlıklı olarak Hollanda olmak üzere 73 ülkeye satış yapıyor.

Süs Bitkileri ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı İsmail Yılmaz, dünyadaki ekonomik kriz ve savaşlara rağmen geçen yıl yaklaşık 140 milyon dolar ihracat gerçekleştirdiklerini söyledi.

Yeni yıla umutla başladıklarını belirten Yılmaz, "2024'ten beklentimiz daha yüksek çünkü dünyadaki krizin hafifleyeceğini umut ediyoruz, ülkemizdeki göstergeler de öyle gösteriyor. Dolayısıyla süs bitkileri sektöründe bu yönde bir artış bekliyoruz. 180 milyon dolarlık bir beklentimiz var, buna da ulaşabilecek potansiyel sektörde var." dedi.

İhracatın artması için Ticaret Bakanlığının Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesi Projesi'nden faydalanarak yurt dışına açıldıklarını, birlik olarak ticari heyetler organize ettiklerini anlatan Yılmaz, hemen hemen tüm pazarlara ulaşmaya çalıştıklarını kaydetti.

Yılmaz, Hollanda'nın ardından İngiltere, Almanya, Romanya ve Bulgaristan'ın da önemli pazarlar arasında yer aldığını dile getirdi.

Bu yıl hem yeni pazarlara açılmayı hem de mevcut pazarlardaki payı artırmayı hedeflediklerini ifade eden Yılmaz, "Japonya önemli bir pazar. Bu pazarda varız ama daha fazla pay almak istiyoruz. 'İhracatı nerelerde geliştirebiliriz' düşüncesiyle ülkeleri mercek altına alıyoruz ve oralara değişik organizasyonlar yapıyoruz. Çiçeğin ekonomisi gelişmiş ülkelerde kullanımı daha fazla, bu ülkelerin büyük bir bölümünde de varız." diye konuştu.

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