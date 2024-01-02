Puslu 8.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 02.01.2024 10:53

Bitcoin'in fiyatı ETF onayına ilişkin iyimserlikle 45 bin doları aştı

Kripto para birimi Bitcoin'in fiyatı, ABD düzenleyicilerinin Bitcoin borsasında işlem gören fonları çok yakında onaylayacağına yönelik beklentilerin artmasıyla yeni yılın ikinci gününde 45 bin doların üzerinde işlem görüyor.

Bitcoin'in fiyatı ETF onayına ilişkin iyimserlikle 45 bin doları aştı

Analiz şirketi Coinmarketcap'in verilerine göre, Bitcoin dahil küresel kripto para piyasasının değeri 24 saatte yüzde 5,88 artarak 1 trilyon 740 milyar doları aştı.

En büyük kripto para birimi olan Bitcoin'in fiyatı, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonunun (SEC), 13 Bitcoin spot ETF'si başvurusunun (borsa yatırım fonu) bazılarını ocak ayında başında onaylayacağına ilişkin beklentilerin artmasının etkisiyle son 24 saatte yüzde 7’den fazla değer kazandı.

Büyük merkez bankalarının bu yıl faiz oranlarını düşürmeye başlayarak daha destekleyici bir para politikasına yöneleceğine ilişkin beklentiler de Bitcoin'deki artışı destekliyor

Bugün TSİ 09.30 itibarıyla 45 bin 322 dolardan işlem gören Bitcoin, Nisan 2022’den beri en yüksek değerine ulaştı. Bitcoin'in haftalık değer kazancı ise yüzde 6'yı aştı.

Bitcoin, Ekim 2023’ten beri yüzde 60'tan fazla değer kazandı ancak Kasım 2021'deki 68 bin 990 dolar olan rekor seviyesinden hala çok uzakta bulunuyor. Bunun yanında, Bitcoin’in fiyatı geçen yıl yaklaşık yüzde 157 değer kazandı.

Analistler, Bitcoin'de spot ETF'nin kullanıma sunulmasını, dijital para biriminin daha fazla dağıtımına ve kabulüne yönelik önemli bir adım olarak görüyor.

Dünyanın en büyük varlık yönetim şirketi Blackrock ile VanEck, WisdomTree (WT.N), Fidelity, Bitwise, Grayscale Investmens ve Invesco’nun aralarında bulunduğu 13 şirket, SEC'e, Bitcoin spot ETF'si için başvurmuştu.

SEC, kripto para piyasasının manipülasyona açık olduğunu savunarak son yıllarda spot Bitcoin ETF'leri başlatmak için yapılan çok sayıda başvuruyu reddederken, yeni yılda olası bir ret kararına verilecek tepkiyle Bitcoin’de muhtemelen ani bir düşüş görüleceğini belirtti.

Piyasa değeri bakımından ikinci sırada yer alan Ethereum da son 24 saatte yüzde 5’ten fazla değer kazanarak 2 bin 380 dolar seviyesine ulaştı. Etherum, 2021'de 4 bin doların üzerine çıkarak rekor kırmıştı.

ETİKETLER
Bitcoin Kripto Para ABD Dolar
Sıradaki Haber
ABD'de Epstein davasıyla bağlantılı isimlerin arasında Bill Clinton'ın olduğu iddiası
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:31
Munzur Vadisi'nde keşfedilen çan çiçeği türü literatüre kazandırıldı
12:24
TBMM'ye 'mahallelere nöbetçi cami olsun' başvurusu
12:26
Hasarlı otomobili forklift ile taşıdılar
12:29
Tokyo'da pistteki yolcu uçağı yanıyor: 300'den fazla yolcu bulunuyor
12:19
2023 yılında 3 bin 59 eser evine döndü
12:04
Türk girişimciler Las Vegas’ta teknoloji şovu yapacak
Çocukluğunda okumasına izin verilmedi, 64 yaşında üniversiteyi kazandı
Çocukluğunda okumasına izin verilmedi, 64 yaşında üniversiteyi kazandı
FOTO FOKUS
Hasarlı otomobili forklift ile taşıdılar
Hasarlı otomobili forklift ile taşıdılar
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ