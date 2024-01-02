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Dünya
TRT Haber 02.01.2024 10:44

ABD'de Epstein davasıyla bağlantılı isimlerin arasında Bill Clinton'ın olduğu iddiası

ABD'de kız çocuklarına yönelik cinsel istismar ağı oluşturmaktan gözaltında tutulurken hapishanede ölü bulunan Amerikalı milyarder Jeffrey Epstein'in davasıyla bağlantılı ve aralarında eski ABD Başkanı Bill Clinton ve Prens Andrew'un da bulunduğu iddia edilen yaklaşık 200 kişinin isminin kamuoyuyla paylaşılacağı açıklandı.

ABD'de Epstein davasıyla bağlantılı isimlerin arasında Bill Clinton'ın olduğu iddiası
[Fotograf: Reuters]

The Guardian'ın haberine göre, ABD Bölge Hakimi Loretta Preska'nın Epstein davası kapsamında kayıtlarda adı geçen ve bugüne kadar yalnızca "John ve Jane Doe" olarak bilinen yaklaşık 200 ismin gizlenmesinin yasal gerekçesi olmadığına karar vermesinin ardından, isimlerin bugün halka duyurulması bekleniyor.

Fuhuş ağı oluşturmakla suçlanan Epstein ve ona yardım etmekten suçlu bulunan Ghislaine Maxwell'in davasıyla bağlantılı isimler arasında eski ABD Başkanı Clinton ve Prens Andrew'un da bulunduğu iddia ediliyor.

ABC News'e göre de mahkeme tutanaklarında Clinton'ın ismi "Doe 36" olarak 50'den fazla sayfada geçiyor.

Epstein'ın pilotlarından biri tarafından tutulan uçuş kayıtlarında ise Clinton'ın 2001'de görevden ayrıldıktan sonraki yıllarda Paris, Bangkok ve Brunei gezileri de dahil Epstein'in uçağıyla seyahat ettiği görülüyor.

Jeffrey Epstein olayı

En küçüğü 14 olmak üzere 18 yaş altındaki onlarca kız çocuğuna cinsel istismarda bulunmak ve fuhuş ağı oluşturmak suçlarıyla yargılanan Epstein, tutuklu bulunduğu New York Manhattan Metropolitan Merkez Hapishanesi'ndeki hücresinde 10 Ağustos 2019'da ölü bulunmuştu.

Epstein'in kız arkadaşı Ghislaine Maxwell, bazı zenginler, ünlüler ve devlet görevlileri için reşit olmayan kızların fuhuş tuzağına çekilmesi organizasyonunda Epstein'in yasa dışı faaliyetlerine yardımcı olduğu iddiasıyla yargılandığı davada suçlu bulunmuştu.

Öte yandan, Epstein'in mağdurlarından Virginia Giuffre, Prens Andrew'un New York ve Londra'da kendisini 17 yaşındayken taciz ettiğini öne sürerek 2021'de New York'ta dava açmıştı. Giuffre, Prens'in, reşit olmadığını bildiği halde rızası olmadan kendisine cinsel tacizde bulunduğunu iddia etmişti.

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